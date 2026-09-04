Aeroporto Reggio Calabria, Vecchio (Confindustria) elogia Occhiuto e Cannizzaro: “i voli cancellati? Con questi investimenti ci saranno nuovi scenari”

Il presidente di Confindustria Reggio Calabria Domenico Vecchio promuove il piano di investimenti da 64 milioni di euro per l’Aeroporto dello Stretto e sottolinea il valore strategico del rilancio dello scalo reggino per lo sviluppo economico, turistico e infrastrutturale dell’area dello Stretto. Secondo Vecchio, gli interventi annunciati da Regione Calabria, Comune di Reggio Calabria e Sacal rappresentano un passaggio decisivo per trasformare il Tito Minniti in una struttura moderna, competitiva e capace di sostenere nuove opportunità per il territorio.

Il presidente di Confindustria Reggio Calabria evidenzia il valore del progetto e riconosce il lavoro svolto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto e dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro per il potenziamento dello scalo. “Non è certamente un plauso di circostanza quello che sento di rivolgere al presidente della Regione Roberto Occhiuto ed al sindaco di Reggio Francesco Cannizzaro perché, con dati alla mano, stanno disegnando un nuovo volto dell’Aeroporto Tito Minniti consegnando all’intera comunità una struttura moderna ed all’avanguardia, di cui andare orgogliosi. Sessantaquattro milioni di euro rappresentano un investimento cospicuo per infrastrutture, sicurezza, viabilità e innovazione tecnologica. Un passaggio fondamentale per pensare sempre più in grande il ‘Tito Minniti’; il suo potenziamento, l’ampliamento delle infrastrutture e quello sviluppo che a lungo è stato atteso e che adesso è sempre più a portata di mano”. Vecchio sottolinea come le risorse destinate allo scalo possano rappresentare una svolta dopo anni nei quali l’aeroporto ha atteso un percorso strutturale di crescita e valorizzazione.

Il nodo dei voli internazionali e le nuove prospettive per lo scalo

Il presidente di Confindustria Reggio Calabria affronta anche il tema delle recenti preoccupazioni legate alla cancellazione di alcuni collegamenti internazionali da e per il Tito Minniti, evidenziando però come il nuovo piano di sviluppo possa aprire scenari differenti. “Nelle ultime ore, si sono alzate preoccupazioni certamente comprensibili sulla cancellazione di alcuni voli internazionali dal e per il ‘Tito Minniti’. Ma questo Piano – così come annunciato e prospettato dal sindaco Cannizzaro e dal presidente Occhiuto – è destinato a schiudere nuovi scenari in termini di aumento di capacità dello scalo; di qualificazione dei servizi e di flussi turistici che si preannunciano ancora più dinamici”. Secondo Vecchio, il potenziamento infrastrutturale dovrà essere accompagnato da una crescita della capacità dello scalo, da servizi sempre più qualificati e da una maggiore attrattività per i flussi turistici.

Il ruolo strategico dell’aeroporto nell’area dello Stretto

Per Confindustria Reggio Calabria, il futuro dell’Aeroporto dello Stretto non riguarda soltanto la città di Reggio Calabria, ma l’intera area vasta che comprende la Calabria meridionale, lo Stretto e la Sicilia orientale. “Ma le grandi scommesse non sono finite e contemplano il ruolo sempre più incisivo e nevralgico che l’aeroporto reggino potrà assumere nel contesto della Calabria meridionale, dell’area dello Stretto e della Sicilia orientale”.

In questa prospettiva, Vecchio richiama anche il progetto del pontile dell’aeroporto, destinato a creare un collegamento diretto via mare tra Reggio Calabria e Messina. “In questa prospettiva – dalle grandi ricadute turistiche, economiche e non solo – si inserisce perfettamente il progetto del pontile dell’aeroporto destinato a collegare direttamente Reggio e Messina ed è un ulteriore tassello che va a qualificare l’area integrata dello Stretto”. Un’infrastruttura che, secondo il presidente di Confindustria Reggio Calabria, può contribuire a rafforzare l’integrazione tra i due versanti dello Stretto e aumentare il peso strategico dell’aeroporto nel sistema dei trasporti e dello sviluppo del Mezzogiorno.