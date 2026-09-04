Aeroporto di Reggio Calabria, De Biasi: “i 64 milioni per il Tito Minniti sono una notizia straordinaria”

“I 64 milioni di euro destinati all’aeroporto “Tito Minniti” rappresentano una notizia straordinaria per Reggio Calabria e per l’intero territorio”. È il commento del capogruppo della Lega in Consiglio comunale di Reggio Calabria, Giuseppe De Biasi, espresso a nome dell’intero gruppo consiliare dopo la conferenza stampa tenuta a Palazzo Campanella dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dal presidente di Sacal Luciano Vigna. Durante l’incontro sono stati illustrati gli interventi finanziari destinati a cambiare il volto dello scalo reggino, con un investimento complessivo di 64 milioni di euro per il completamento del percorso di ammodernamento dell’aeroporto.

De Biasi, insieme al consigliere comunale Vanessa Colica, sottolinea come le nuove risorse arrivino in una fase nella quale l’aeroporto avrebbe già dimostrato segnali di crescita grazie al lavoro portato avanti dalla Regione e dall’amministrazione comunale. “Un aspetto significativo – proseguono i consiglieri del gruppo Giuseppe De Biasi e Vanessa Colica – è che le nuove risorse arrivano in una fase nella quale l’aeroporto ha già dimostrato di poter crescere grazie al lavoro di Occhiuto e Cannizzaro. Il “Tito Minniti” non è più uno scalo da rilanciare solo sulla carta, ma un’infrastruttura che sta registrando risultati importanti e che ora completerà il proprio percorso di ammodernamento”. Secondo il gruppo consiliare della Lega, l’investimento rappresenta quindi un passaggio decisivo per consolidare il ruolo dello scalo reggino all’interno del sistema dei trasporti del Mezzogiorno.

Oltre 36 milioni per il terminal arrivi e nuovi interventi infrastrutturali

Nel dettaglio, dei 64 milioni di euro complessivi, circa 36 milioni saranno destinati al completamento dell’aerostazione Arrivi, dopo la realizzazione del Terminal Partenze. Le altre risorse saranno utilizzate per interventi sulle aree esterne, sui parcheggi, sui servizi e sulla viabilità di accesso allo scalo, con l’obiettivo di migliorare non soltanto gli spazi interni dell’aeroporto ma l’intera infrastruttura. La Lega evidenzia proprio questo aspetto, sottolineando che un aeroporto moderno deve essere efficiente anche sotto il profilo dei collegamenti e dell’accessibilità.

“È particolarmente importante che l’investimento non riguardi soltanto il terminal, ma l’intero sistema aeroportuale. Un aeroporto moderno deve essere bello e funzionale al suo interno, ma deve soprattutto essere facilmente raggiungibile”. Il gruppo consiliare della Lega esprime quindi apprezzamento per quanto annunciato dal sindaco Cannizzaro in merito alla programmazione degli interventi infrastrutturali collegati allo sviluppo dello scalo. “Ecco perché plaudiamo a quanto annunciato da Cannizzaro, che ha evidenziato come l’intervento sarà accompagnato anche da una programmazione mirata sui collegamenti infrastrutturali. Un’ulteriore dimostrazione della sua concretezza e lungimiranza”.

Nuove rotte e il futuro dello scalo reggino

Lo sviluppo dell’aeroporto passa anche dal potenziamento dei collegamenti. Nei prossimi mesi, come ricordato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, si lavorerà su nuove rotte, tra cui il collegamento low cost con Roma Fiumicino e nuove destinazioni internazionali in vista della prossima stagione estiva. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare il Tito Minniti in un punto di riferimento sempre più importante per la mobilità del Sud e del Mediterraneo, con ricadute positive anche sul turismo e sull’economia del territorio. Un percorso che, secondo De Biasi e il gruppo della Lega, rappresenta una delle principali opportunità di crescita per Reggio Calabria e per l’intera area dello Stretto.