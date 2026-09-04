Aeroporto dello Stretto, Reggio Futura esalta l’investimento di 64 milioni: “dagli annunci ai fatti”

“Dagli annunci ai fatti, dalle promesse agli investimenti”. È questo il messaggio lanciato dai consiglieri comunali di Reggio Futura dopo l’annuncio dello stanziamento di 64 milioni di euro destinati al completamento e al potenziamento dell’Aeroporto dello Stretto. Per il gruppo consiliare, il finanziamento rappresenta un passaggio decisivo per il futuro del Tito Minniti, dopo una lunga fase caratterizzata da promesse e progetti rimasti senza concreta attuazione. Secondo Reggio Futura, negli ultimi due anni lo scalo reggino ha già mostrato segnali di crescita grazie all’apertura di nuove rotte, all’aumento dei flussi turistici e al completamento, in appena otto mesi, del settore partenze dell’aerostazione.

I consiglieri sottolineano il valore complessivo delle risorse annunciate, che non riguardano soltanto la struttura aeroportuale ma l’intero sistema collegato alla mobilità e allo sviluppo del territorio. “I 64 milioni di euro annunciati per intervenire sulla struttura, sulle aree esterne, sui parcheggi, sui servizi e sulla viabilità – sottolineano i consiglieri di Reggio Futura – rappresentano un investimento strategico non soltanto per l’aeroporto, ma per l’intera Città Metropolitana”. Per il gruppo consiliare, un aeroporto più moderno e maggiormente collegato può rappresentare un elemento fondamentale per incrementare le opportunità economiche, soprattutto attraverso il rafforzamento del settore turistico.

Aeroporto e turismo, la sfida per il rilancio di Reggio Calabria

Secondo Reggio Futura, lo sviluppo dello scalo deve procedere insieme alla valorizzazione delle principali attrazioni del territorio reggino e dell’area dello Stretto. Il rilancio del Tito Minniti, infatti, dovrebbe essere accompagnato dalla promozione delle risorse locali: il mare, la cultura, i borghi, l’enogastronomia, il paesaggio e l’Aspromonte, con l’obiettivo di costruire un’offerta turistica capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno e superare la stagionalità. Una strategia che, secondo i consiglieri, deve mettere in relazione infrastrutture e attrattività del territorio, creando le condizioni per una crescita stabile dell’economia locale.

Nel quadro del potenziamento dell’aeroporto assumono particolare rilievo anche i nuovi collegamenti previsti per rafforzare la capacità dello scalo di intercettare nuovi flussi. Tra gli obiettivi indicati figurano il collegamento low cost con Roma Fiumicino e il consolidamento del volo giornaliero per Bergamo, considerato una porta d’accesso verso ulteriori mercati e destinazioni europee. Per Reggio Futura, l’incremento delle connessioni rappresenta uno degli strumenti principali per rendere l’aeroporto un’infrastruttura realmente strategica per cittadini, imprese e visitatori.

I consiglieri Romeo, Curatola e Parisi ribadiscono che i 64 milioni di euro non devono essere considerati soltanto un intervento sull’aeroporto, ma parte di una strategia più ampia di sviluppo. “I 64 milioni – concludono i consiglieri Romeo, Curatola e Parisi – non sono semplicemente un investimento sull’aeroporto. Sono un tassello di una strategia più ampia che mette insieme infrastrutture, collegamenti, turismo e sviluppo economico. Il “Tito Minniti” può finalmente tornare ad avere il ruolo strategico che Reggio Calabria e l’intero territorio meritano”.