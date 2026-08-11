Regionali Sicilia: nuovo sondaggio sui candidati: La Vardera supera Schifani e De Luca | DATI

Nuovo quadro sulle elezioni regionali in Sicilia. Secondo il sondaggio BiDiMedia sulle intenzioni di voto per i candidati, divulgato ieri 10 agosto, Ismaele La Vardera risulta al primo posto con il 23,1%. Alle sue spalle si colloca Renato Schifani, indicato al 19,2%, mentre Cateno De Luca raggiunge il 17,3%. Si tratta, è bene precisarlo, di intenzioni di voto rilevate da un sondaggio e non di risultati elettorali né di una previsione certa dell’esito delle prossime Regionali. Ieri, inoltre, è stato divulgato il sondaggio Swg con Sud chiama Nord ago della bilanci.

La Vardera primo con il 23,1%

Il dato principale della rilevazione riguarda Ismaele La Vardera, che con il 23,1% guida la graduatoria dei candidati. Il distacco da Renato Schifani, secondo al 19,2%, è di 3,9 punti percentuali. Più ampio il margine su Cateno De Luca, terzo al 17,3%: tra La Vardera e De Luca ci sono 5,8 punti percentuali.

Giorgio Mulè quarto con l’11,4%

Alle spalle dei primi tre candidati compare Giorgio Mulè, indicato all’11,4%. Il suo dato è inferiore di 5,9 punti rispetto a quello di Cateno De Luca e di 11,7 punti rispetto a La Vardera. Mulè si colloca comunque sopra la soglia del 10%, distinguendosi dal gruppo immediatamente successivo.

Di Paola e Provenzano quasi appaiati

Particolarmente ravvicinati i dati attribuiti a Nuccio Di Paola e Giuseppe Provenzano. Nuccio Di Paola raggiunge il 9,8%, mentre Giuseppe Provenzano viene indicato al 9,7%. La differenza tra i due è quindi di appena 0,1 punti percentuali.

Tutti i dati del sondaggio sui candidati alle Regionali in Sicilia

Secondo il grafico diffuso da BiDiMedia, le intenzioni di voto per i candidati sono:

Ismaele La Vardera: 23,1%

Renato Schifani: 19,2%

Cateno De Luca: 17,3%

Giorgio Mulè: 11,4%

Nuccio Di Paola: 9,8%

Giuseppe Provenzano: 9,7%

Antonello Cracolici: 6,1%

Anthony Barbagallo: 3,4%

Affluenza stimata tra il 44 e il 48%

Il grafico riporta anche una stima dell’affluenza, indicata in una forbice compresa tra il 44% e il 48%. È un dato da tenere distinto dalle percentuali attribuite ai candidati, perché riguarda la quota prevista di elettori che si recherebbe alle urne.

Nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da BiDiMedia srl per Controcorrente. Le interviste, condotte con metodo CAWI/da panel, sono state raccolte tra il 10 e il 12 luglio 2026, divulgato ieri 10 agosto, su una popolazione di riferimento composta dai maggiorenni residenti in Italia e in Sicilia. Il campione, rappresentativo per genere, istruzione, età, provincia, dimensione del comune di residenza e condizione lavorativa (ponderato per voto pregresso), è composto da:

1.000 intervistati su 1.670 contatti totali a livello nazionale (tasso di risposta utile: 59% )

su 1.670 contatti totali a livello nazionale (tasso di risposta utile: ) 600 intervistati su 1.203 contatti per la popolazione siciliana (tasso di risposta utile: 50%)

Il margine di errore, con un intervallo di confidenza al 95% per una percentuale stimata del 50,0%, è di +/- 3,1% per le risposte sul totale della popolazione nazionale e di +/- 4,0% per le risposte relative alla regione Sicilia.