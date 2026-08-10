Elezioni Regionali Sicilia, il sondaggio SWG: testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, Sud Chiama Nord ago della bilancia | DATI

Il nuovo sondaggio SWG sulle elezioni regionali in Sicilia restituisce un quadro politico estremamente equilibrato tra le due principali coalizioni, con Sud Chiama Nord che consolida il ruolo di terza forza, registra una crescita rispetto alle rilevazioni precedenti e potrebbe essere l’ago della bilancia. Nella stima del 6 agosto 2026, il centrodestra viene indicato complessivamente al 40%, mentre il centrosinistra si attesta al 39,5%. La distanza tra i due schieramenti è quindi di appena mezzo punto percentuale. Alle loro spalle cresce Sud Chiama Nord, che raggiunge il 13,5%, il dato più alto tra quelli registrati da SWG nelle rilevazioni riportate nella tabella a partire da maggio 2025.

Centrodestra Sicilia al 40%: Forza Italia cresce, Fratelli d’Italia scende al 17%

All’interno del centrodestra, Fratelli d’Italia resta il primo partito della coalizione con il 17%, ma il dato mostra una progressiva flessione rispetto alle precedenti rilevazioni SWG. Il partito era infatti al 21% il 16 maggio 2025, al 19% nel dicembre 2025, al 18% il 3 giugno 2026 e al 17,5% il 5 giugno, prima di scendere all’attuale 17%. In direzione opposta si muove Forza Italia, che sale al 15%. Nelle precedenti rilevazioni SWG il partito era stato stimato al 10,5% nel maggio 2025, al 13% nel dicembre 2025, al 14% il 3 giugno 2026 e al 13,5% il 5 giugno. La Lega viene invece indicata al 2,5%, in calo rispetto al 3,5% della precedente rilevazione del 5 giugno. Anche la DC-Democrazia Cristiana è stimata al 2,5%, mentre Grande Sicilia-Mpa si ferma all’1%. Le altre liste di centrodestra vengono complessivamente indicate al 2%. Il totale della coalizione passa così dal 43% del 5 giugno al 40% del 6 agosto.

Centrosinistra al 39,5%: Pd all’11,5%, Movimento Controcorrente all’11,5%

Sul fronte del centrosinistra, il totale delle liste viene stimato al 39,5%, appena mezzo punto sotto il centrodestra. Il Partito Democratico è indicato all’11,5%, in lieve calo rispetto al 12% delle precedenti rilevazioni del 3 e del 5 giugno 2026. Movimento Controcorrente si mantiene invece all’11,5%, lo stesso dato della rilevazione del 5 giugno. Il Movimento 5 Stelle scende all’8,5%, dopo essere stato stimato al 9,5% sia il 3 sia il 5 giugno. Alleanza Verdi Sinistra resta stabile al 3%, mentre Italia Viva-Casa Riformista viene indicata all’1,5%. +Europa è all’1%, Avanti PSI allo 0,5% e le altre liste di centrosinistra complessivamente al 2%. Il centrosinistra passa quindi dal 40,5% del 5 giugno al 39,5% del 6 agosto.

Sud Chiama Nord cresce al 13,5% e consolida il ruolo di terza forza

Il dato politicamente più significativo riguarda però Sud Chiama Nord. La formazione cresce fino al 13,5%, aumentando di 1,5 punti rispetto al 12% della rilevazione del 5 giugno. La progressione indicata da SWG è evidente. Sud Chiama Nord era all’8,5% nel maggio 2025, al 9% nel dicembre 2025, al 12,5% il 3 giugno 2026, al 12% il 5 giugno e ora raggiunge il 13,5%. La rilevazione mette inoltre a confronto questi numeri con alcuni risultati elettorali precedenti: nella tabella Sud Chiama Nord è indicato al 18,1% alle Regionali 2022, dato comprensivo delle liste civiche come specificato nella nota, al 13,1% alle Politiche 2022 e al 7,7% alle Europee 2024. Nella fotografia del 6 agosto, quindi, Sud Chiama Nord si conferma nettamente come terza forza politica siciliana, alle spalle delle due grandi coalizioni ma con un dato in crescita rispetto alle rilevazioni più recenti.

Vannacci al 5% con Futuro Nazionale

Un altro dato presente nell’ultima rilevazione riguarda Futuro Nazionale Vannacci, stimato al 5%. Il dato è superiore al 2,5% riportato nelle rilevazioni SWG del 3 e del 5 giugno 2026. Le altre liste, al di fuori dei principali schieramenti riportati nella tabella, vengono invece stimate complessivamente al 2%.

Regionali Sicilia, equilibrio quasi perfetto tra centrodestra e centrosinistra

La fotografia complessiva del sondaggio del 6 agosto 2026 mostra quindi un confronto estremamente serrato: centrodestra 40%, centrosinistra 39,5%, Sud Chiama Nord 13,5% e Futuro Nazionale Vannacci 5%. Rispetto alla rilevazione del 5 giugno, entrambe le principali coalizioni arretrano: il centrodestra passa dal 43% al 40%, mentre il centrosinistra scende dal 40,5% al 39,5%. Nello stesso periodo, Sud Chiama Nord sale dal 12% al 13,5% e Futuro Nazionale Vannacci raddoppia dal 2,5% al 5%. Tra i singoli partiti, Fratelli d’Italia resta la prima forza con il 17%, seguita da Forza Italia al 15%. Sud Chiama Nord è al 13,5%, mentre Partito Democratico e Movimento Controcorrente sono entrambi all’11,5%. La quota degli indecisi, riportata nella rilevazione, è pari al 14%.