Elezioni regionali Sicilia, nuovo sondaggio: Controcorrente di La Vardera doppia Sud chiama Nord di De Luca. Tutti i DATI

Un dato che, se confermato nelle urne, ridisegnerebbe profondamente gli equilibri politici dell’Isola. Nel sondaggio sulle intenzioni di voto alle Regionali siciliane diffuso da BiDiMedia, la lista Controcorrente-La Vardera risulta al primo posto con il 19,8%, staccando tutte le principali forze politiche. È quanto emerge dal grafico relativo alle intenzioni di voto per le liste, divulgato ieri, nel quale vengono riportate le percentuali attribuite alle diverse formazioni. Trattandosi di un sondaggio elettorale, i numeri rappresentano intenzioni di voto rilevate e non risultati elettorali. Sempre di ieri il sondaggio Swg con Sud chiama Nord ago della bilanci.

Controcorrente-La Vardera prima con il 19,8%

Il dato più significativo è quello attribuito a Controcorrente-La Vardera, che raggiunge il 19,8% e risulta nettamente la prima lista nella rilevazione. Alle sue spalle troviamo Fratelli d’Italia-Meloni, indicata al 12,6%, mentre Forza Italia-Berlusconi raggiunge l’11,7%. La distanza tra Controcorrente e la seconda lista è quindi, nei dati rappresentati, di 7,2 punti percentuali.

Partito Democratico e Movimento 5 Stelle quasi appaiati

Molto ravvicinata la situazione tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Il PD viene indicato al 10,7%, mentre il Movimento 5 Stelle si ferma poco sotto, al 10,5%. Tra le due forze ci sono appena 0,2 punti percentuali. Subito dopo compare Sud Chiama Nord-De Luca, che secondo la rilevazione raggiunge il 9,0%. Le prime sei liste indicate dal sondaggio sono dunque tutte comprese tra il 9 e il 19,8%.

Futuro Nazionale-Vannacci al 4%, Lega e Democrazia Cristiana al 3,3%

Più distanziate le altre formazioni. Futuro Nazionale-Vannacci viene accreditata del 4,0%, mentre Lega-Salvini e Democrazia Cristiana risultano entrambe al 3,3%. Il Movimento per le Autonomie è invece indicato al 3,0%, seguito da Alleanza Verdi e Sinistra al 2,8% e dall’Unione di Centro al 2,5%.

Azione al 2%, Casa Riformista-Renzi all’1,5%

Nella parte inferiore della rilevazione troviamo Azione-Calenda, indicata al 2,0%, e Casa Riformista-Renzi all’1,5%. Seguono Schierarsi-Di Battista, all’1,3%, e Più Europa, all’1,0%. Il grafico segnala inoltre un’altra lista all’1,0%.

Tutte le percentuali del sondaggio sulle Regionali siciliane

Secondo i dati riportati nell’immagine del sondaggio BiDiMedia, le intenzioni di voto per le liste sono:

Controcorrente-La Vardera: 19,8%

Fratelli d’Italia-Meloni: 12,6%

Forza Italia-Berlusconi: 11,7%

Partito Democratico: 10,7%

Movimento 5 Stelle: 10,5%

Sud Chiama Nord-De Luca: 9,0%

Futuro Nazionale-Vannacci: 4,0%

Lega-Salvini: 3,3%

Democrazia Cristiana: 3,3%

Movimento per le Autonomie: 3,0%

Alleanza Verdi e Sinistra: 2,8%

Unione di Centro: 2,5%

Azione-Calenda: 2,0%

Casa Riformista-Renzi: 1,5%

Schierarsi-Di Battista: 1,3%

Più Europa: 1,0%

Altra lista: 1,0%

Affluenza stimata tra il 46 e il 50%

Un altro elemento riportato nel grafico riguarda la partecipazione elettorale. L’affluenza viene indicata in una forbice compresa tra il 46% e il 50%. È un dato da tenere distinto dalle percentuali delle singole liste: si tratta infatti della quota stimata di elettori che si recherebbe alle urne.

Sondaggi regionali Sicilia, una fotografia delle intenzioni di voto

Come per qualsiasi sondaggio politico, le percentuali devono essere interpretate per quello che sono: una fotografia delle intenzioni espresse dal campione nel periodo della rilevazione, soggetta a margine d’errore e a possibili cambiamenti nel tempo. Il dato politicamente più evidente del grafico resta comunque il 19,8% attribuito a Controcorrente-La Vardera, che nella rilevazione supera di oltre sette punti Fratelli d’Italia, seconda lista con il 12,6%. I numeri non costituiscono quindi una previsione certa del risultato delle prossime elezioni regionali in Sicilia, ma descrivono gli orientamenti rilevati dal sondaggio e gli equilibri tra le liste nel momento in cui è stata effettuata l’indagine.

Nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da BiDiMedia srl per Controcorrente. Le interviste, condotte con metodo CAWI/da panel, sono state raccolte tra il 10 e il 12 luglio 2026, divulgato ieri, 10 Agosto, su una popolazione di riferimento composta dai maggiorenni residenti in Italia e in Sicilia. Il campione, rappresentativo per genere, istruzione, età, provincia, dimensione del comune di residenza e condizione lavorativa (ponderato per voto pregresso), è composto da:

1.000 intervistati su 1.670 contatti totali a livello nazionale (tasso di risposta utile: 59% )

su 1.670 contatti totali a livello nazionale (tasso di risposta utile: ) 600 intervistati su 1.203 contatti per la popolazione siciliana (tasso di risposta utile: 50%)

Il margine di errore, con un intervallo di confidenza al 95% per una percentuale stimata del 50,0%, è di +/- 3,1% per le risposte sul totale della popolazione nazionale e di +/- 4,0% per le risposte relative alla regione Sicilia.