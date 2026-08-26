Reggio Calabria, ritorna lo storico corso gratuito di un’eccellenza della città: posti limitati, requisiti e come candidarsi. E c’è una grande notizia

Come già evidenziato qualche giorno fa, riparte – come sempre alla grande – la stagione della Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria, una realtà ormai consolidata nel panorama della formazione tecnica calabrese, capace negli anni di creare un ponte concreto tra giovani, imprese e mondo del lavoro. Dopo la pubblicazione del bando per il corso dedicato a system administration, cybersecurity e intelligenza artificiale per l’efficientamento energetico, la Fondazione lancia un nuovo importante percorso rivolto a 20 aspiranti tecnici specializzati.

Il nuovo avviso riguarda il XIII Corso ITS per “Tecnico Superiore per l’efficientamento energetico e l’automazione degli impianti elevatori”, un percorso completamente gratuito che punta a formare professionisti altamente qualificati in un settore sempre più strategico per aziende e territorio.

La particolarità dei corsi ITS Academy Energia non è soltanto la formazione tecnica, ma soprattutto il forte collegamento con le imprese. I corsisti, infatti, svolgeranno un lungo periodo di tirocinio direttamente in azienda e avranno concrete possibilità di essere inseriti nel mondo del lavoro, anche grazie alle collaborazioni consolidate dalla Fondazione con numerose realtà produttive.

Un’opportunità per lavorare in Calabria e contrastare l’emigrazione giovanile

Uno degli obiettivi principali della Fondazione ITS Academy Energia è offrire ai giovani del territorio una possibilità concreta di costruire il proprio futuro professionale senza essere costretti a lasciare la propria terra. I percorsi formativi realizzati negli anni hanno raccolto numerose testimonianze positive da parte dei corsisti, soddisfatti dell’esperienza vissuta e delle opportunità lavorative nate dopo la conclusione degli studi.

Grazie al rapporto diretto con le aziende partner, lo stage rappresenta spesso un vero percorso di ingresso nel mondo del lavoro. E c’è una buona e grande notizia: anche per il nuovo corso alcune imprese hanno manifestato interesse alla collaborazione e dichiarato la disponibilità a valutare l’assunzione degli allievi maggiormente rispondenti alle proprie esigenze professionali.

Chi è il tecnico dell’efficientamento energetico e degli impianti elevatori

In termini semplici, il corso prepara una figura professionale capace di occuparsi della gestione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle energie rinnovabili e agli impianti elevatori come ascensori e sistemi di sollevamento.

Il tecnico formato dall’ITS sarà in grado di controllare il funzionamento degli impianti, individuare soluzioni per ridurre i consumi, utilizzare strumenti digitali per il monitoraggio delle prestazioni e contribuire alla progettazione di sistemi più efficienti e sostenibili.

Durante il percorso saranno affrontati anche temi legati alle nuove tecnologie, come sistemi IoT, analisi dei dati, automazione e strumenti digitali per migliorare la gestione degli impianti. Il corso fornirà inoltre competenze specifiche sugli impianti elevatori, sulla normativa di settore e sulla preparazione agli esami di abilitazione per manutentore di ascensori.

Il corso: 1.800 ore tra lezioni, laboratori e stage in azienda

Il XIII Corso ITS inizierà il 1° ottobre 2026 e avrà una durata complessiva di 1.800 ore, distribuite tra formazione teorico-pratica e tirocinio aziendale.

290 ore iniziali di azzeramento e riallineamento delle competenze;

iniziali di azzeramento e riallineamento delle competenze; 810 ore di formazione teorico-pratica con lezioni, laboratori, simulazioni e project work;

di formazione teorico-pratica con lezioni, laboratori, simulazioni e project work; 700 ore di stage presso aziende socie e partner della Fondazione.

La formazione sarà basata sul principio del learning by doing, con attività pratiche nei laboratori, esercitazioni e confronto diretto con il mondo delle imprese.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, prevalentemente in orario pomeridiano dalle 14 alle 20, presso le strutture della Fondazione ITS Academy Energia, dell’ITT “Panella Vallauri” di Reggio Calabria, nei laboratori dell’Università Mediterranea e nelle aziende partner.

Il tirocinio, della durata complessiva di circa 4-5 mesi, rappresenterà una fase fondamentale del percorso, perché consentirà agli studenti di acquisire esperienza concreta e di entrare in contatto con imprese che potrebbero successivamente offrire opportunità occupazionali.

Il corso è completamente gratuito

Uno degli aspetti più importanti del nuovo percorso ITS è la gratuità del corso. La formazione è infatti accessibile senza costi per gli studenti selezionati. Gli allievi dovranno sostenere esclusivamente alcuni versamenti previsti per gli esami finali:

12,09 euro per la tassa degli Esami di Stato;

per la tassa degli Esami di Stato; 15,13 euro per il rilascio del diploma.

La Fondazione si riserva inoltre la possibilità di sostenere gli studenti più meritevoli con rimborsi spese per pasti e/o viaggi.

Le certificazioni ottenibili al termine del percorso

Superate le prove previste, i corsisti potranno conseguire diverse certificazioni e attestazioni, tra cui:

Certificazione linguistica PET/FIRST;

Attestato di Formazione Generale dei Lavoratori per Rischio Alto;

Attestato di Formazione Generale dei Lavoratori per Rischio Specifico;

Preparazione alla certificazione CAD;

Preparazione agli esami di abilitazione per manutentore di ascensori.

Come partecipare alla selezione: domande entro il 18 settembre

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 18 settembre 2026. La domanda potrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo itsenergeticarc@pec.it oppure consegnata a mano o spedita tramite raccomandata A/R alla sede della Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria, Via Emilio Cuzzocrea 14.

Alla domanda dovranno essere allegati:

Curriculum Vitae et Studiorum firmato;

firmato; dichiarazione relativa ai titoli di studio posseduti;

fotocopia del documento di identità valido;

eventuali certificazioni o attestati aggiuntivi;

due fotografie formato tessera.

Potranno partecipare alla selezione i candidati in possesso di diploma di scuola superiore, diploma professionale integrato da percorso IFTS o titoli stranieri riconosciuti equipollenti.

Con questo nuovo bando, la Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria rafforza ulteriormente il proprio ruolo nella formazione di giovani tecnici specializzati, offrendo un percorso gratuito, altamente professionalizzante e soprattutto orientato all’occupazione. Una concreta opportunità per formarsi, specializzarsi e trovare lavoro nel proprio territorio, contribuendo a frenare il fenomeno dell’emigrazione giovanile che da anni interessa la Calabria.

Il bando completo e la modulistica

Cliccare sui link per il bando completo e la modulistica:

Contatti

Per maggiori info e iscrizioni: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria.