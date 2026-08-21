Reggina, venerdì prossimo una grande serata amaranto per la presentazione della squadra sul Lungomare: Claudio Lotito torna in città

La sera di venerdì 28 agosto il celebre lungomare di Reggio Calabria diventerà il teatro di un appuntamento imperdibile per tutta la tifoseria amaranto. Presso la suggestiva cornice dell’Arena Ciccio Franco, si terrà infatti un grande evento celebrativo organizzato in stretta sinergia tra il comune di Reggio Calabria e la Reggina Calcio. L’obiettivo primario della serata è presentare ufficialmente alla città l’intera rosa, i nuovi calciatori, lo staff tecnico guidato dall’allenatore e il lavoro svolto dal ds. Sarà la cornice perfetta per caricare l’ambiente a mille in vista del debutto ufficiale nella competizione, fissato per il prossimo 6 settembre al Granillo con la sfida Reggina-Licata.

Il ritorno di Claudio Lotito e l’abbraccio della tifoseria amaranto

L’attesa principale della piazza è senza dubbio legata al ritorno in città del proprietario Claudio Lotito. Il patron della Lazio, che circa un mese e mezzo fa ha rilevato la Reggina, tornerà in riva allo Stretto per la seconda volta dopo la storica conferenza stampa del Granillo del 20 luglio. La presenza del numero uno del club simboleggia la concretezza del nuovo corso societario ed è destinata a scatenare un caloroso abbraccio da parte del pubblico. I sostenitori amaranto sono pronti a mostrare tutto il loro affetto verso una figura che ha riportato entusiasmo, stabilità e la certezza di un futuro ad alti livelli.

Un calciomercato travolgente per ritornare subito protagonisti

L’atmosfera di grande festa è il risultato diretto di una sessione estiva da incorniciare. Dopo tre anni disastrosi segnati da profonde sofferenze sportive e societarie, la piazza ha finalmente ritrovato il sorriso grazie a un calciomercato travolgente ed entusiasmante. Per il prossimo campionato, la squadra si presenta ai nastri di partenza come super favorita per la prima volta, una condizione conquistata unicamente grazie alla solidità della nuova proprietà di Lotito. La serata dell’Arena Ciccio Franco segnerà così il punto di partenza simbolico di una stagione in cui la città sogna di tornare a dominare sul campo.

L’ufficialità del club

Con una nota ufficiale, il club ha confermato l’anticipazione di StrettoWeb: “Reggio Calabria si prepara a vivere una serata all’insegna dello sport, della socialità e del senso di comunità. Venerdì 28 agosto, in sinergia con il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Reggina ha inteso co-organizzare la “Festa Amaranto”, un evento pensato non soltanto come momento sportivo, ma anche come occasione di aggregazione e condivisione per tutti i reggini. Nel corso dell’evento sarà presentata ufficialmente la squadra amaranto, insieme al nuovo staff tecnico e societario, offrendo ai tifosi e alla cittadinanza l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della nuova era calcistica amaranto.

Un appuntamento che vuole essere soprattutto un momento di convergenza, di identità collettiva, rafforzando il legame tra squadra e territorio, con particolare attenzione a bambini e famiglie, per trasformare la passione per i colori amaranto in un’occasione di incontro, partecipazione e divertimento. Tutti insieme, per una nuova stagione amaranto. Appuntamento alle ore 21:30, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori dettagli del programma”.