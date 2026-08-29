Reggina-PraiaTortora, la gara sarà in chiaro: ecco dove vederla. Novità anche sulle gare di campionato

Come già anticipato qualche ora fa su StrettoWeb, arriva un importante regalo per i tifosi amaranto. Reggina-PraiaTortora sarà trasmessa in chiaro sul canale YouTube della squadra amaranto. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dalla società che si è detta colpita dall’affetto mostrato nella serata di ieri da parte dei tifosi nell’evento di presentazione all’Arena Ciccio Franco e ne ha voluto ripagare l’attaccamento.

Nel comunicato si legge anche una novità riguardante le partite del campionato di Serie D: all’inizio della prossima settimana saranno rese note le procedure per l’acquisto delle gare riguardanti il campionato. Come già anticipato, per quanto riguarda le partite casalinghe, l’orientamento dovrebbe ricalcare quello della passata stagione, con una trasmissione a pagamento attraverso i canali ufficiali.

Nel comunicato del club si legge: “un regalo per il popolo amaranto. Profondamente colpito dal calore e dall’entusiasmo che stanno accompagnando questo nuovo cammino, il club ha deciso di trasmettere in chiaro, sul proprio canale ufficiale YouTube, il primo turno di Coppa Italia di Serie D, che vedrà i ragazzi di Mister Marchionni ospitare la Digiesse PraiaTortora, domenica 30 agosto, con inizio alle ore 20:30. La prima uscita ufficiale della Reggina, sarà dunque visibile a tutti i nostri straordinari tifosi, da quelli presenti sul territorio fino a quelli sparsi in tutto il mondo. Contestualmente, si rende noto che all’inizio della prossima settimana saranno rese note le procedure per l’acquisto delle gare riguardanti il campionato“.