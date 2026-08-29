Reggina, nuovi dettagli sulla trasmissione delle partite in diretta. E per domani potrebbe esserci una bella novità

La Reggina guarda al futuro anche sul fronte della comunicazione e del rapporto con i tifosi. Durante la coinvolgente e partecipata presentazione della squadra andata in scena ieri sera all’Arena dello Stretto, il presidente Claudio Lotito ha annunciato importanti novità riguardanti la trasmissione delle partite del club. Anche per la stagione 2026/2027 le gare della Reggina saranno trasmesse in diretta attraverso i canali ufficiali della società, ma con una novità significativa: il club ha deciso di estendere la copertura anche a tutte le partite del settore giovanile, che saranno proposte live. Le modalità operative, le piattaforme e i costi del servizio saranno comunicati prossimamente dalla società amaranto. Per quanto riguarda le partite casalinghe della prima squadra, l’orientamento dovrebbe ricalcare quello della passata stagione, con una trasmissione a pagamento attraverso i canali ufficiali.

Una possibile ulteriore novità potrebbe riguardare già la sfida di domani al Granillo, valida per la Coppa Italia Serie D contro il Digiesse PraiaTortora. La società starebbe infatti valutando la possibilità di trasmettere l’incontro in chiaro e gratuitamente, permettendo a un numero ancora maggiore di tifosi di seguire il debutto ufficiale della squadra. Si attendono comunicazioni definitive, ma la possibilità è abbastanza concreta.

Quelli della comunicazione non saranno gli unici giorni intensi per la Reggina. Il presidente Lotito, sempre durante la presentazione della squadra, ha parlato anche di mercato, annunciando l’arrivo imminente di quattro nuovi calciatori. Gli innesti saranno uno per reparto e, secondo quanto dichiarato dal numero uno amaranto, “tutti in qualche maniera già presi”, avrebbe annunciato Lotito nel corso della serata.

Reggina 2026/2027, tutti i numeri di maglia

Intanto sui canali ufficiali la società ha ufficializzato i numeri di maglia della stagione 2026/2027. Ecco l’elenco completo:

1 – Lagomigro

– Lagomigro 4 – Fazio

– Fazio 5 – Girasole R.

– Girasole R. 6 – Palmieri

– Palmieri 7 – Baggi

– Baggi 8 – Acquadro

– Acquadro 10 – Guida

– Guida 11 – Reis

– Reis 12 – Madia

– Madia 15 – Verduci

– Verduci 16 – De Mori

– De Mori 17 – Porcino

– Porcino 18 – Abonckelet

– Abonckelet 21 – Alma

– Alma 23 – Rotulo

– Rotulo 24 – Laaribi

– Laaribi 31 – Runza

– Runza 44 – Specker

– Specker 68 – Girasole D.

– Girasole D. 79 – Lancini

– Lancini 88 – Franchini

– Franchini 89 – Pellicanò

– Pellicanò 96 – Jallow

– Jallow 97 – Toscano

– Toscano 99 – Macrì

La nuova stagione amaranto entra così nel vivo: tra mercato, debutto ufficiale, organizzazione delle dirette e valorizzazione del settore giovanile, la Reggina prepara un’annata nella quale il coinvolgimento dei tifosi sarà uno degli elementi centrali del progetto.