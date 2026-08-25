Messina, l’ex Fiera al centro dei lavori della Commissione: al via il passaggio sotto la gestione comunale

Dal 1° settembre l’area dell’ex Fiera di Messina passerà ufficialmente sotto la gestione del Comune di Messina. Un passaggio atteso che segna una nuova fase per uno spazio strategico della città, al centro di un percorso di riorganizzazione e valorizzazione da parte dell’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo congiunto nell’area dell’ex Fiera, con la partecipazione del sindaco di Messina, dei vertici di Messina Servizi Bene Comune, di AMAM e dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. L’incontro operativo è servito a definire gli ultimi aspetti necessari al trasferimento della gestione e a individuare gli interventi da completare prima del passaggio formale delle competenze al Comune.

La gestione dell’area al centro della terza Commissione consiliare

Il tema della gestione dell’ex Fiera di Messina è stato inoltre affrontato oggi durante la terza Commissione consiliare. Alla seduta hanno partecipato l’assessore all’Arredo urbano Liana Cannata e l’amministratore di Messina Servizi Bene Comune Giuseppe Laface, chiamati a illustrare gli aspetti legati alla nuova gestione dell’area. Il confronto in Commissione ha rappresentato un ulteriore momento di approfondimento sul futuro dello spazio e sulle modalità organizzative che accompagneranno il passaggio al Comune.

Un nuovo capitolo per un’area strategica della città

Con il trasferimento previsto dal 1° settembre, l’ex Fiera di Messina entra in una nuova fase amministrativa. Il percorso avviato nelle ultime settimane mira a predisporre le condizioni necessarie affinché l’area possa essere gestita in modo funzionale e coerente con le esigenze della città. Il sopralluogo e il confronto istituzionale hanno rappresentato passaggi preparatori fondamentali per definire il quadro operativo prima dell’avvio della nuova gestione comunale.