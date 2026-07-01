Agorà dello Stretto, inaugurato lo straordinario parco urbano di Messina | FOTO

È stato inaugurato questa sera il nuovo Parco Urbano dell’ex Fiera di Messina, l’Agorà dello Stretto, un intervento di grande portata urbana e ambientale destinato a cambiare il volto del waterfront di Messina. L’area dell’ex Fiera, per anni segnata da una condizione di disuso, viene restituita alla città attraverso una profonda opera di riqualificazione urbana che trasforma uno spazio strategico del fronte mare in una nuova infrastruttura verde e pubblica. Il progetto riguarda oltre 32.700 metri quadrati di superficie riqualificata, oggi convertiti in un grande parco urbano aperto alla cittadinanza. Uno spazio pensato per diventare un punto di riferimento per famiglie, sportivi, cittadini e visitatori, con funzioni diverse e una forte attenzione alla qualità ambientale, alla socialità e alla fruizione quotidiana. L’intervento, dal valore complessivo di circa 4 milioni di euro, è stato ideato e finanziato dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina. Con l’apertura del nuovo parco, una porzione significativa del lungomare torna così a essere parte attiva della vita cittadina.

Oltre 32.700 metri quadrati restituiti alla città

Il cuore dell’intervento è la creazione di un grande spazio pubblico completamente rigenerato. Il nuovo parco urbano dell’ex Fiera di Messina si sviluppa su oltre 32.700 metri quadrati di superficie riqualificata, con una forte impronta ambientale, paesaggistica e sociale. L’area è stata pensata come un luogo aperto e accessibile, capace di accogliere diverse funzioni e differenti fasce di utenti. Non si tratta soltanto di una sistemazione estetica del waterfront, ma di una vera operazione di rigenerazione urbana, che trasforma uno spazio precedentemente in disuso in un’area verde fruibile dalla collettività. Il progetto punta a restituire continuità ecologica e qualità ambientale a una parte significativa del lungomare, inserendo nuovi elementi verdi, percorsi pedonali, spazi di sosta e servizi per il tempo libero. La nuova configurazione dell’ex Fiera segna quindi un passaggio importante nel rapporto tra Messina e il suo fronte mare, con la riconversione di un’area strategica in uno spazio pubblico moderno e multifunzionale.

Più di 7.000 nuove piante per un’infrastruttura verde sul mare

Uno degli elementi centrali dell’intervento è la dotazione verde. Il nuovo Parco Urbano di Messina prevede oltre 7.000 nuove piante, tra alberi di alto, medio e basso fusto, fiori e cespugli tipici della macchia mediterranea. La scelta delle essenze vegetali ha l’obiettivo di valorizzare il paesaggio costiero e contribuire al miglioramento della qualità ambientale dell’area. La presenza di alberature, cespugli e fioriture mediterranee rafforza la dimensione naturale del progetto e trasforma l’ex Fiera in uno spazio verde integrato nel contesto urbano e marino. Il nuovo parco non è quindi solo un luogo di passaggio, ma una vera infrastruttura verde affacciata sullo Stretto, capace di migliorare la vivibilità del lungomare e offrire nuovi spazi di relazione. Accanto alle nuove piantumazioni sono stati realizzati viali di passeggio, percorsi pedonali e aree di sosta progettate secondo standard contemporanei. A completare l’intervento ci sono anche 300 metri lineari di panchine panoramiche, pensate per consentire ai cittadini di vivere il nuovo waterfront in una dimensione di relax, socialità e contemplazione del paesaggio.

Aree giochi, sport e spazi inclusivi nel nuovo waterfront di Messina

Il nuovo parco urbano dell’ex Fiera è stato progettato come uno spazio multifunzionale e inclusivo. L’area comprende due aree giochi, una delle quali inclusiva, dotata di scivoli e attrezzature accessibili. Una scelta che rafforza la vocazione pubblica del progetto e rende il parco fruibile anche da bambini e famiglie con esigenze diverse. La componente sportiva occupa un ruolo importante nella nuova configurazione del waterfront di Messina. Sono previsti campi da basket, spazi sportivi, due aree fitness attrezzate e una zona per il corpo libero con tappetini antitrauma. La presenza di queste dotazioni rende il parco un luogo pensato non solo per la passeggiata e il relax, ma anche per l’attività fisica all’aperto. L’attenzione all’inclusività e alla fruizione quotidiana emerge anche dalla presenza di aree destinate alle famiglie e ai momenti di aggregazione. Il progetto comprende tavoli e panche in cemento per picnic, ampi viali destinati alle passeggiate e spazi pensati per la sosta e la permanenza. Il nuovo parco si propone così come un luogo da vivere durante tutta la giornata, capace di rispondere alle esigenze di utenti diversi.

Un’area per cani, picnic e relax affacciata sullo Stretto

Tra i servizi previsti nel nuovo spazio pubblico c’è anche un’area di sgambamento per cani, pensata per rispondere alle esigenze dei cittadini che vivono quotidianamente gli spazi urbani con i propri animali. Il parco include inoltre tavoli e panche in cemento per picnic, aree di sosta e ampi viali per passeggiate e momenti di relax. L’obiettivo è offrire alla cittadinanza un luogo da vivere in modo libero e accessibile, con funzioni diverse e adatte a più categorie di utenti. Il nuovo parco urbano dell’ex Fiera si candida così a diventare uno degli spazi più frequentati del lungomare, grazie alla combinazione tra verde, servizi, sport, gioco e affaccio panoramico. Il valore paesaggistico dell’intervento è rafforzato da un affaccio diretto sul mare e sulla Madonna della Lettera, patrona dei messinesi. Il progetto prevede anche un accesso alla spiaggetta adiacente al Torrente Giostra, elemento che consolida il rapporto tra la città e la costa, restituendo ai cittadini una porzione significativa del fronte mare.

Arte contemporanea e spazio pubblico nell’ex Fiera riqualificata

Il nuovo Parco Urbano dell’ex Fiera non è soltanto un’infrastruttura verde e ambientale. L’intervento include anche installazioni di arte contemporanea, pensate per integrare cultura e spazio pubblico in un unico progetto urbano. La presenza di opere artistiche contribuisce a qualificare ulteriormente l’area, trasformandola in un luogo in cui paesaggio, socialità, cultura e tempo libero convivono. In questo modo l’ex Fiera diventa non solo un parco, ma anche uno spazio identitario, capace di raccontare una nuova fase del rapporto tra Messina e il suo waterfront. L’inserimento dell’arte contemporanea nel progetto rafforza la vocazione pubblica dell’area e ne amplia le possibilità di fruizione, offrendo ai cittadini un contesto urbano rinnovato e culturalmente riconoscibile. La riqualificazione dell’ex Fiera assume così anche un valore simbolico: un luogo segnato dal disuso viene trasformato in uno spazio aperto, verde, attrezzato e capace di ospitare nuove forme di vita urbana.