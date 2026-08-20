Messina, da settembre il Comune gestirà l’ex Fiera: parte la nuova fase del parco urbano

Dal 1° settembre la gestione dell’ex Fiera di Messina passerà definitivamente al Comune di Messina. È questa la notizia principale annunciata dal sindaco Federico Basile, che ha confermato il completamento del percorso istituzionale avviato nei mesi scorsi insieme all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Il passaggio rappresenta un momento rilevante per il futuro di una delle aree più significative della città, che l’amministrazione intende valorizzare trasformandola in un nuovo parco urbano a disposizione della comunità. Basile ha spiegato che il risultato è frutto di un’intesa maturata attraverso un lavoro condiviso tra Comune e Autorità portuale, con l’obiettivo di restituire pienamente alla città uno spazio di grande valore urbano e identitario.

Sopralluogo all’ex Fiera con Comune, Messina Servizi, AMAM e Autorità Portuale

In vista del passaggio definitivo della gestione, nella mattinata è stato effettuato un sopralluogo congiunto nell’area dell’ex Fiera. Alla visita hanno partecipato, insieme al sindaco, i vertici di Messina Servizi Bene Comune, AMAM e dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. L’obiettivo dell’incontro operativo è stato quello di formalizzare le ultime indicazioni e individuare gli interventi necessari prima che la gestione venga trasferita definitivamente al Comune.

Basile ha precisato: “Questa mattina, insieme ai vertici di Messina Servizi Bene Comune, AMAM e all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, abbiamo eseguito un sopralluogo per formalizzare le ultime indicazioni e definire gli interventi necessari al passaggio della gestione.” Il sopralluogo rappresenta quindi uno degli ultimi passaggi tecnici prima dell’entrata in vigore del nuovo assetto gestionale.

Un verbale di consistenza per fotografare lo stato degli spazi

Durante la visita è stato fatto il punto anche sulle condizioni attuali dell’area e sugli spazi che dal mese di settembre saranno direttamente gestiti dal Comune. La ricognizione sarà formalizzata attraverso un verbale di consistenza, documento destinato a definire lo stato dei luoghi al momento del passaggio. Il sindaco ha spiegato: “Una visita congiunta per fare il punto e stilare, attraverso un verbale di consistenza, lo stato degli spazi in vista del definitivo passaggio della gestione al Comune.” Si tratta di un passaggio tecnico rilevante, perché consente alle istituzioni coinvolte di avere una fotografia condivisa dell’area e di stabilire con maggiore precisione le attività da programmare per la gestione futura.

Ex Fiera di Messina, l’accordo tra Comune e Autorità Portuale

Il trasferimento dell’ex Fiera al Comune di Messina viene presentato dall’amministrazione anche come un esempio di collaborazione istituzionale. Comune e Autorità di Sistema Portuale hanno infatti lavorato insieme nei mesi precedenti per costruire le condizioni necessarie alla restituzione dell’area alla città. Per Basile, il percorso rappresenta la dimostrazione di come la cooperazione tra enti possa produrre risultati concreti per la comunità. “È un esempio concreto di come la condivisione e la collaborazione tra istituzioni consenta di lavorare insieme per la città.” La nuova fase nasce quindi da un accordo che ha richiesto una gestione condivisa dei passaggi amministrativi e operativi, con l’obiettivo di rendere l’area sempre più fruibile e integrata nella vita urbana.

Messina Servizi e AMAM coinvolte nella gestione del nuovo parco urbano

Con il trasferimento della gestione al Comune entreranno direttamente in campo anche le partecipate comunali. Secondo quanto annunciato dal sindaco, saranno proprio le società coordinate dal Comune di Messina a garantire i servizi necessari per la gestione e la cura dell’area.

Basile ha chiarito: “In forza dell’accordo formalizzato, le partecipate comunali, coordinate dal Comune di Messina, garantiranno i servizi necessari per la gestione e la cura del parco.” Il coinvolgimento delle partecipate rappresenta un elemento centrale del nuovo assetto, perché consentirà di organizzare in maniera strutturata le attività legate alla manutenzione, alla cura e alla gestione quotidiana dello spazio. Tra i soggetti che hanno partecipato al sopralluogo figurano Messina Servizi Bene Comune e AMAM, entrambe chiamate a contribuire al percorso che porterà alla piena gestione comunale dell’ex Fiera.

L’ex Fiera è già aperta e a disposizione dei messinesi

Il passaggio formale della gestione avverrà dal 1° settembre, ma l’area è già da diverse settimane accessibile e disponibile per la cittadinanza. Il sindaco sottolinea infatti come lo spazio sia già entrato nella quotidianità di molti messinesi, anticipando di fatto la nuova funzione urbana che l’amministrazione intende consolidare. “Da diverse settimane questo spazio è già a disposizione di tutti. Ai messinesi chiediamo di continuare a viverlo, rispettarlo e contribuire a mantenere integra questa bellezza, perché l’ex Fiera è un patrimonio di tutta la città”. Il messaggio dell’amministrazione è quindi rivolto direttamente ai cittadini, chiamati non soltanto a utilizzare l’area, ma anche a contribuire alla sua tutela attraverso comportamenti rispettosi.

Da area fieristica a parco urbano, la nuova funzione dell’ex Fiera

La trasformazione dell’ex Fiera di Messina in parco urbano segna un cambio importante nella funzione di questo grande spazio cittadino. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire pienamente l’area alla fruizione pubblica, inserendola in una visione che punta a creare un luogo vissuto quotidianamente e non più legato esclusivamente alla sua precedente destinazione. Il passaggio al Comune consente ora di programmare in modo diretto la gestione dello spazio e di coordinare attraverso le partecipate i servizi necessari alla sua cura. La centralità del progetto emerge anche dalle parole utilizzate dal sindaco, che definisce l’ex Fiera un patrimonio di tutta la città.

Il valore strategico dell’ex Fiera per Messina

Per Messina, la disponibilità di una grande area urbana affacciata sullo Stretto assume una valenza che va oltre il semplice trasferimento amministrativo. Il nuovo modello di gestione punta infatti a rendere l’ex Fiera uno spazio stabile della vita cittadina, rafforzandone il carattere pubblico e la funzione di luogo di aggregazione. Il lavoro avviato dall’amministrazione comunale insieme all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto si inserisce in questo contesto, con una particolare attenzione alla collaborazione istituzionale e al coinvolgimento delle società partecipate. L’accordo formalizzato consente così di definire con maggiore chiarezza competenze e responsabilità nella gestione del futuro parco urbano di Messina.

Dal 1° settembre una nuova fase per l’ex Fiera di Messina

La data del 1° settembre rappresenta quindi lo spartiacque tra la fase di preparazione e quella della piena gestione comunale. Dopo il sopralluogo, la definizione dello stato degli spazi e il completamento delle ultime indicazioni operative, il Comune assumerà definitivamente la responsabilità dell’area. La nuova gestione sarà sostenuta dalle partecipate comunali e avrà come obiettivo la cura dello spazio e la sua valorizzazione come parco urbano. Per l’amministrazione Basile si chiude così una fase avviata mesi fa e se ne apre un’altra, nella quale l’ex Fiera diventa sempre più direttamente collegata alla città e ai suoi abitanti. Il messaggio rivolto ai messinesi è chiaro: continuare a frequentare l’area, rispettarla e preservarla, nella consapevolezza che il futuro dell’ex Fiera di Messina non riguarda soltanto le istituzioni, ma l’intera comunità.