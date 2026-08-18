Melicucco, domani i funerali di Anthony Ieranò, morto in un drammatico incidente a Cinquefrondi

Saranno celebrati domani, mercoledì 19 agosto, i funerali di Angelo Anthony Ieranò, il giovane di 31 anni morto tragicamente a Cinquefrondi dopo essere rimasto sotto un’automobile in seguito al cedimento dei dispositivi. Le esequie si terranno alle ore 16 nella chiesa San Nicola Vescovo di Melicucco, come annunciato dalla famiglia attraverso il manifesto funebre. La morte del giovane risale al 13 agosto.

Un dramma che ha spezzato la vita di Ieranò in giovane età. Adesso è il momento dell’ultimo saluto, con familiari e persone a lui vicine che si ritroveranno a Melicucco per i funerali.