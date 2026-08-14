Tragedia in provincia di Reggio Calabria, giovane meccanico muore schiacciato da un’auto

Una tragedia ha sconvolto le comunità di Melicucco e Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, dove un meccanico di 31 anni è morto, nella tarda serata di ieri, mentre stava effettuando un intervento su un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava sotto il veicolo quando i sistemi utilizzati per sostenerlo avrebbero improvvisamente ceduto. Il drammatico incidente si è verificato nell’area antistante ad un’officina meccanica, situata a poca distanza dall’imbocco della Jonio-Tirreno.

Meccanico di 31 anni morto, inutili i soccorsi

Le conseguenze per il 31enne sono state gravissime. Dopo essere stato travolto dall’automobile, il giovane ha riportato ferite che si sono rivelate fatali. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il meccanico non c’è stato nulla da fare. Le lesioni provocate dall’incidente non gli hanno lasciato scampo.

Comunità sconvolte tra Melicucco e Cinquefrondi

La morte del giovane meccanico ha profondamente colpito le comunità di Melicucco e Cinquefrondi. Il sindaco Michele Conia ha già comunicato l’annullamento degli eventi estivi dei prossimi giorni, mentre a Melicucco è stato interrotto lo spettacolo in programma in onore di San Rocco.