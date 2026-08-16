Melicucco piange Anthony Ieranò, il cordoglio del vescovo Alberti | VIDEO

La comunità di Melicucco è profondamente scossa per la morte di Anthony Ieranò, il giovane di 31 anni deceduto il 14 agosto a Cinquefrondi a causa del cedimento dei supporti di un’auto. Una tragedia che ha colpito duramente il territorio e che ha lasciato sgomenta la comunità, stretta attorno alla famiglia del giovane in un momento di dolore particolarmente profondo. La notizia della scomparsa di Anthony Ieranò ha suscitato cordoglio e partecipazione, trasformando questi giorni in un momento di forte commozione per Melicucco e per quanti conoscevano il 31enne.

Il vescovo Giuseppe Alberti vicino alla famiglia

A esprimere vicinanza e cordoglio è stato anche Mons. Giuseppe Alberti, vescovo della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi. Intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il vescovo ha manifestato profonda partecipazione al dolore provocato dalla scomparsa di Anthony Ieranò, stringendosi attorno alla famiglia. La sua presenza e le sue parole si inseriscono nel clima di sgomento che sta attraversando Melicucco, nei giorni della Festa di San Rocco, offrendo un segno di vicinanza istituzionale e pastorale ai familiari del giovane.