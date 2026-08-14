La solita odissea senza Ponte sullo Stretto, tutta la furia di un camionista agli imbarchi di Villa San Giovanni: “in mezz’ora 3 navi”, ma è tutto fermo | VIDEO

Solita storia, solito periodo, solite imprecazioni. Non è l’unico momento dell’anno, anzi, ma è soprattutto questo quello in cui si moltiplicano le incazzature, le attese, le ansie, il nervosismo dei tantissimi viaggiatori costretti ad attese infinite agli imbarchi di Villa San Giovanni e Messina, in uno stretto ancora senza ponte. Tra l’altro, quest’anno, il periodo di massima frequentazione dello Stretto coincide con l’ok del Consiglio dei Lavori Pubblici, con una nuova accelerazione, con l’ennesimo corteo No Ponte e con la polemica legata all’Etna e all’Aeroporto di Catania chiuso.

Sono tantissime, sui social, le testimonianze, le denunce, i video di automobilisti o camionisti arrabbiati per le lunghe attese. Una di queste è stata catturata persino dal Ministro Salvini, che l’ha ripubblicata sui propri canali social. Nel filmato si può vedere il camionista furioso per l’attesa: sono le 20.30 ed è fermo da mezz’ora, tempo in cui sono passate ben tre navi. Ma è tutto fermo. “Un video che vale più di mille parole. E per qualcuno a sinistra il Ponte non serve…” ha scritto Salvini. “La sinistra mi sta accusando di tutto, anche dell’eruzione dell’Etna (purtroppo non ho ancora i poteri per fermare un vulcano…)” ha aggiunto, precisando che se il Ponte ci fosse rappresenterebbe un’alternativa all’aereo.