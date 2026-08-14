Ponte sullo Stretto, Salvini rilancia dopo il caos Etna: “con il collegamento stabile ci sarebbe un’alternativa all’aereo”

L’emergenza legata all’attività dell’Etna e le ripercussioni sul sistema dei collegamenti siciliani riaccendono il dibattito sul Ponte sullo Stretto di Messina. A intervenire è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che utilizza le difficoltà registrate in queste ore per ribadire la necessità, a suo giudizio, di realizzare il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Il tema torna al centro del confronto politico mentre i problemi del traffico aereo generati dall’attività vulcanica stanno causando disagi a numerosi viaggiatori. Secondo il ministro, proprio una situazione di questo tipo dimostrerebbe quanto possa essere importante disporre di una rete di trasporti capace di offrire alternative concrete quando uno dei principali sistemi di collegamento dell’Isola entra in difficoltà.

Salvini: con il Ponte un’alternativa concreta all’aereo

Attraverso i propri canali social, Salvini ha rilanciato un filmato dedicato ai disagi nei collegamenti, utilizzandolo per rispondere anche alle forze politiche che continuano a contestare l’utilità del Ponte sullo Stretto. Il ministro ha sottolineato che, se l’opera fosse già disponibile, migliaia di passeggeri interessati dalle difficoltà di queste ore avrebbero una possibilità in più per muoversi. Il concetto espresso dal titolare del Mit è quello di una maggiore ridondanza del sistema dei trasporti: il Ponte non sostituirebbe naturalmente il traffico aereo, ma consentirebbe di rendere più rapido e continuo il passaggio tra Sicilia e continente, facilitando l’accesso alle reti stradali e ferroviarie della Calabria nei momenti di maggiore criticità. “Se il Ponte ci fosse già”, è il passaggio centrale dell’intervento del ministro, i passeggeri avrebbero a disposizione “un’alternativa concreta all’aereo”.

La polemica politica sull’emergenza Etna

Il ministro ha risposto anche alle critiche provenienti dall’opposizione, ironizzando sulle responsabilità che gli sarebbero state attribuite durante le difficili giornate segnate dall’eruzione dell’Etna e dai conseguenti problemi nei trasporti. Al di là della battuta politica, Salvini concentra il proprio ragionamento sulla necessità di avere un sistema infrastrutturale che permetta alla Sicilia di reagire meglio alle emergenze. L’attività del vulcano rappresenta infatti un fattore capace di incidere direttamente sulla mobilità aerea e, quando questo avviene nei periodi caratterizzati da grandi flussi turistici, le conseguenze possono estendersi rapidamente agli altri sistemi di trasporto.

Ponte sullo Stretto, il nodo della continuità tra Sicilia e Calabria

Il ragionamento del ministro riporta quindi al centro il tema della continuità territoriale e della capacità di collegare rapidamente la Sicilia con la Calabria. Per Salvini, il Ponte sullo Stretto deve essere considerato non soltanto come una grande opera destinata a unire fisicamente le due sponde, ma come un elemento di una rete più ampia di collegamenti stradali e ferroviari. È proprio nelle situazioni eccezionali, sostiene in sostanza il ministro, che emerge la necessità di poter contare su più modalità di trasporto. Se il traffico aereo subisce pesanti limitazioni, una connessione terrestre stabile consentirebbe ai viaggiatori di raggiungere più facilmente la Calabria e proseguire da lì il proprio viaggio attraverso altri aeroporti, stazioni o direttrici stradali.

L’emergenza riaccende lo scontro sull’utilità del Ponte

Le parole di Salvini arrivano mentre il Ponte sullo Stretto continua a essere uno dei temi più divisivi del confronto politico nazionale e territoriale. Per il ministro, le difficoltà di questi giorni costituiscono un ulteriore argomento a favore dell’infrastruttura; sul fronte opposto, restano invece le critiche di chi ritiene prioritario intervenire sulle carenze e sulle fragilità già esistenti nel sistema dei trasporti siciliano. L’emergenza provocata dall’Etna finisce così per trasformarsi ancora una volta in un terreno di confronto sul futuro della mobilità nel Mezzogiorno. Al centro rimane una questione concreta: costruire un sistema di collegamenti capace di garantire ai passeggeri più alternative possibili quando un’infrastruttura strategica viene temporaneamente messa fuori gioco da eventi naturali o altre emergenze.