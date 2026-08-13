Ancora non hanno capito che l’unica soluzione alle eruzioni dell’Etna per l’aeroporto di Catania è il Ponte sullo Stretto

Nel teatrino della politica nostrana si assiste in questi giorni all’ennesima rappresentazione dell’assurdo. A ogni sbuffo di cenere dell’Etna, a ogni inevitabile blocco dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa, parte la grancassa dello sdegno d’ordinanza. Partiti di opposizione come Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, affiancati dalla CGIL e dalle varie anime della sinistra, insorgono addossando al Governo e alla Regione la colpa di una natura irriverente. Si grida al disservizio, all’incuria, alla mancanza di “piani alternativi“, dimenticando una verità elementare: di fronte ai parossismi della Terra, la mobilità umana subisce arresti temporanei in qualunque latitudine del pianeta.

Occorre una salutare dose di memoria storica per ridimensionare questa isteria d’accatto. Correva l’anno 2010 quando il vulcano islandese Eyjafjallajökull, con un’imponente colonna di cenere, paralizzò i cieli dell’intera Europa per settimane, mettendo in ginocchio colossi dell’aviazione mondiale e bloccarono milioni di passeggeri da Londra a Francoforte. Nessuno si sognò di chiedere le dimissioni dei governi europei per le intemperanze della crosta terrestre. L’evento naturale eccezionale porta con sé un coefficiente ineliminabile di disagio; pretendere di azzerarlo con la demagogia significa vivere in una costante finzione contabile.

Il peccato originale di Fontanarossa e la trappola di Palermo

La discussione si fa tuttavia interessante laddove tocca i nodi infrastrutturali del territorio siciliano. Ha destato scalpore, ma coglie un punto fondamentale, la dichiarazione del Ministro Nello Musumeci, siciliano di Catania: “Ad essere fuori posto non è il vulcano, ma l’aeroporto.” Una riflessione seria e profonda, che riapre un dibattito urbanistico e geografico storicamente mai risolto. L’aeroporto di Fontanarossa sorge infatti nella posizione più vulnerabile rispetto ai venti dominanti della Sicilia orientale, che soffiano prevalentemente da Settentrione. Quando il vento spinge la nube vulcanica verso Sud, la cenere non acceca soltanto l’Aeroporto di Catania, ma compromette a cascata le rotte verso Comiso e persino verso l’isola di Malta, saturando l’intero quadrante meridionale.

La prassi attuale impone il dirottamento dei voli su Palermo-Punta Raisi. Tuttavia, la geografia non perdona: per i passeggeri catanesi, Palermo rappresenta un’odissea d’altri tempi. La distanza chilometrica è imponente e l’orografia dell’entroterra siculo, aspre e complessa, trasforma un semplice “piano B” in un calvario di ore trascorse su vetture o autobus sostitutivi. È qui che la mancanza di un’alternativa di prossimità rivela l’impreparazione del sistema.

La simmetria perfetta di Reggio Calabria: una risorsa invisibile

Se si solleva lo sguardo dalle mappe provinciali e si osserva la geografia senza i paraocchi del campanilismo, l’alternativa naturale all’aeroporto di Catania esiste già, ed è incredibilmente vicina: l’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria, già noto come scalo dello Stretto. La dinamica meteorologica e vulcanologica offre uno schema di complementarietà quasi perfetto. Essendo situato a Nord rispetto all’Etna, lo scalo reggino rimane del tutto immune alla nube di cenere quando i venti di Settentrione spingono gli effetti dell’eruzione verso Catania e il meridione dell’Isola. Reggio Calabria può soffrire la cenere dell’Etna soltanto in presenza di venti di Libeccio (Sud-Ovest), una contingenza assai più rara. Ma, soprattutto, quando soffia il Libeccio e la cenere muove verso Nord-Est, l’aeroporto di Catania resta perfettamente pulito e operativo. I due scali sono specularmente complementari: quando uno è costretto a chiudere per le eruzioni vulcaniche, l’altro è matematicamente nelle condizioni di funzionare.

L’unico invalicabile ostacolo che oggi impedisce di utilizzare il Tito Minniti come naturale aeroporto ombra di Fontanarossa non sta nella fisica, né nella meteorologia, ma in quella lingua d’acqua di tre chilometri che separa la Sicilia dal continente: lo Stretto di Messina. Il vetusto, lento e anacronistico sistema di traghettamento rende il passaggio dello Stretto un imbuto temporale che fa preferire, obtorto collo, la massacrante trasferta verso Palermo.

La matematica dell’alta velocità e il paradosso della sinistra

Immaginiamo invece lo scenario con il Ponte sullo Stretto finalmente realizzato. Le cifre cancellano qualsiasi dubbio di natura logistica:

In automobile: la distanza tra l’aeroporto Bellini di Catania e il Tito Minniti di Reggio Calabria è di circa 120 chilometri di autostrada continua, percorribili in meno di un’ora .

la distanza tra l’aeroporto Bellini di Catania e il Tito Minniti di Reggio Calabria è di circa di autostrada continua, percorribili in . In treno ad alta velocità: la direttrice ferroviaria ridurrebbe il tragitto a circa 100 chilometri, per un tempo di percorrenza stimabile in meno di 40 minuti.

Di fronte alla chiusura dell’aerostazione etnea, un passeggero potrebbe raggiungere lo scalo calabrese in un tempo inferiore a quello necessario per attraversare il traffico urbano di una qualsiasi metropoli europea. I voli che non potrebbero atterrare a Catania, atterrerebbero regolarmente in Calabria e Reggio diventerebbe all’istante l’infrastruttura d’emergenza perfetta, risolvendo strutturalmente un problema che si trascina da decenni. E non si tratta di una scoperta dell’ultima ora. Già oltre due anni fa, nel luglio del 2024 su StrettoWeb, avevamo analizzato lucidamente la medesima dinamica, dimostrando come l’unica via d’uscita al caos aeroportuale fosse proprio il collegamento stabile tra le due sponde.

È proprio qui che la visione delle cose si fa sferzante e smaschera la profonda dissonanza cognitiva dei nostri tempi. Gli stessi soggetti politici ed ecclesiastici del no—il PD, il Movimento 5 Stelle, la CGIL e la sinistra diffusa—che oggi strepitano sulle prime pagine dei giornali denunciando il “caos Catania” e l’inettitudine delle istituzioni nel gestire l’emergenza Etna, sono gli stessi che da anni combattono con furore ideologico contro la costruzione del Ponte sullo Stretto.

Ci troviamo di fronte a un paradosso grottesco: si lamenta la mancanza di soluzioni per l’isolamento della Sicilia, ma si combatte ferocemente l’unica opera ingegneristica in grado di connettere l’Isola a una rete di soccorso logistico immediato. Si prefigge la tutela dei cittadini, ma si condanna il territorio a rimanere ostaggio del fumo e dei traghetti. L’ostinazione con cui si nega la continuità territoriale rivela una miopia culturale drammatica: non si è ancora compreso che il Ponte non è un orpello propagandistico, ma la chiave di volta per trasformare la vulnerabilità geografica del Mezzogiorno in un moderno e integrato sistema d’area vasta. Fino ad allora, ogni lacrima versata sulla cenere di Fontanarossa continuerà ad avere il sapore amaro dell’ipocrisia.