Il Catania alleggerisce il monte ingaggi dopo il problema fideiussione: ufficiali due risoluzioni

Il Catania ricorre alle risoluzioni di contratto per alleggerire il monte ingaggi, operazione ancor più necessaria dopo la clamorosa notizia di ieri, quella relativa al mancato rispetto della fideiussione entro la scadenza del 10 agosto. La società, fortemente contestata in questi giorni (anche il Sindaco è intervenuto duramente), andrà incontro a pesanti conseguenze, che significano deferimento e probabilmente penalizzazione. Intanto, il giorno dopo, il sodalizio etneo ufficializza due addii, con Di Noia e Lomangino.

“Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Giovanni Di Noia. Al centrocampista, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 13 presenze, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali” si legge nella prima nota. Questa l’altra breve nota: “Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con Dante Lomangino, rivolgendo al calciatore i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.