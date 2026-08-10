Catania, non presentata la fideiussione: sarà penalizzazione

Nulla da fare: il Catania non ha rispettato i tempi della fideiussione entro la scadenza prevista per oggi. Dopo aver bucato quella del 7 agosto, tutta l’attenzione era rivolta alla giornata odierna. Se non l’avesse rispettata, alto rischio di deferimento e penalizzazione. Così è. Ad annunciarlo, con rammarico, lo stesso club: “Il Consiglio di amministrazione del Catania FC, facendo seguito alla precedente comunicazione di venerdì 7 agosto, si rammarica nell’informare di non essere stato in grado di risolvere le questioni tecniche e burocratiche in tempo per la scadenza del 10 agosto. Proprietà e board lavorano 24 ore su 24 per porre rimedio al problema e restano profondamente dispiaciuti per la delusione che ciò porterà alla nostra città e ai nostri tifosi” si legge.

“Proprietà, board e Club accetteranno le conseguenze con umiltà, responsabilità e impegno per risolvere rapidamente il problema, sapendo che la stagione a venire, già iniziata in maniera positiva, sarà degna del nome Catania, mentre in campo continueremo a lottare per i nostri obiettivi sportivi”. Come detto, per via di questa scadenza mancata, la società etnea andrà incontro al deferimento e alla successiva penalizzazione. Il problema principale non sarà nella penalità in sé, ma nell’essere incappati in un errore già commesso, per la seconda volta in tre anni. La tifoseria è imbufalita.