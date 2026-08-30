Di Battista in ospedale a L’Avana dopo il malore: la telefonata di Tajani e l’impegno della Farnesina

Alessandro Di Battista ha ricevuto una telefonata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani mentre si trova ricoverato in un ospedale de L’Avana, a Cuba, dopo il malore che lo ha colpito nelle scorse ore. Il colloquio, definito breve ma cordiale, è avvenuto direttamente tra l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle e il vicepremier, che ha voluto manifestargli personalmente la propria solidarietà. Secondo quanto riferito da fonti della Farnesina, Tajani ha chiamato Di Battista per offrirgli la vicinanza delle istituzioni italiane e lo avrebbe trovato “combattivo nel tono, non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione”.

Tajani a Di Battista: “il governo farà tutto quello che serve”

Durante la conversazione telefonica, il ministro degli Esteri ha espresso la propria solidarietà all’ex deputato, assicurando il sostegno del governo italiano nelle fasi delicate legate alle sue condizioni di salute. Fonti della Farnesina spiegano che Tajani ha garantito a Alessandro Di Battista che il governo farà “tutto quello che serve per lui come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili”, augurandogli di poter tornare presto a Roma. La telefonata rappresenta un momento di dialogo istituzionale tra due figure politicamente distanti, unite in questa circostanza dalla necessità di garantire assistenza e attenzione a un cittadino italiano che si trova all’estero in una situazione sanitaria complessa.

Il colloquio su Cuba e sui reportage dell’ex esponente M5S

Nel corso della telefonata, Antonio Tajani, ricordando anche il proprio passato da giornalista, ha chiesto a Di Battista su cosa si stesse concentrando nei suoi reportage realizzati a Cuba. L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha parlato a lungo dell’isola caraibica, soffermandosi sulla situazione del Paese e sottolineando la necessità di aiutare il popolo cubano. Durante il confronto ha raccontato al ministro le condizioni che sta vivendo la popolazione locale. Il tema di Cuba e dei suoi problemi sociali ed economici è da tempo al centro dell’attività giornalistica e narrativa di Alessandro Di Battista, impegnato negli ultimi anni in reportage e approfondimenti internazionali.

Tajani: “tornare a litigare su tutto ma non sulla solidarietà tra italiani”

La conversazione tra il ministro degli Esteri e l’ex deputato si è conclusa con l’auspicio di un incontro futuro in Italia. Tajani ha espresso il desiderio di rivedere presto Di Battista, utilizzando parole che richiamano anche il confronto politico avuto in passato tra i due. La telefonata si è chiusa con l’auspicio di Tajani di rivedersi presto, “di tornare a litigare su tutto ma non sulla solidarietà tra italiani e sui percorsi di pace che dobbiamo costruire”. Le parole del vicepremier hanno sottolineato il valore della solidarietà istituzionale al di là delle differenze politiche, in un momento in cui le condizioni personali dell’ex parlamentare richiedono particolare attenzione.

Le condizioni di salute di Alessandro Di Battista e il possibile rientro in Italia

Le condizioni di salute di Alessandro Di Battista, ricoverato da ieri a L’Avana dopo un malore, al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia. È quanto si apprende da fonti informate sulla situazione. Il rientro nel nostro Paese resta quindi legato all’evoluzione del quadro clinico e alle valutazioni dei medici che stanno seguendo l’ex esponente del M5S durante il ricovero a Cuba. Nel frattempo, l’attenzione resta concentrata sulle condizioni di Di Battista e sull’assistenza garantita dalle autorità italiane attraverso i canali diplomatici. La vicenda ha portato anche a un momento di collaborazione istituzionale tra governo e opposizione, con il ministro Tajani che ha voluto assicurare personalmente la vicinanza dell’Italia.