Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba dopo un malore: gravi condizioni, Tajani in contatto con l’Ambasciata

Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana situata a circa 300 chilometri da L’Avana, dopo un malore accusato nella serata di venerdì 28 agosto. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle avrebbe avvertito un forte mal di testa prima del ricovero, facendo scattare l’intervento sanitario e il trasferimento in ospedale per gli accertamenti necessari. La notizia ha suscitato immediata apprensione nel mondo politico e tra le persone che negli anni hanno seguito il percorso pubblico di Di Battista. L’ex parlamentare si trovava a Cuba per motivi professionali: era impegnato nella realizzazione di una serie di reportage destinati a Il Fatto Quotidiano e TvLoft, dal titolo “La polvere del mondo”, un progetto dedicato al racconto di realtà internazionali attraverso viaggi, approfondimenti e testimonianze.

Il ricovero a Cuba e la preoccupazione della comunità politica

La comunicazione relativa alle condizioni di Alessandro Di Battista ha immediatamente mobilitato il mondo del Movimento 5 Stelle, che ha espresso vicinanza all’ex esponente pentastellato e ai suoi familiari. “La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero con grande apprensione – comunica il partito – e confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”. Le prossime ore saranno importanti per comprendere l’evoluzione del quadro clinico e gli esiti degli accertamenti effettuati dai sanitari cubani.

Antonio Tajani: “Sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba”

Anche il governo italiano si è attivato per seguire la situazione dell’ex deputato. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto con la rappresentanza diplomatica italiana a Cuba per avere aggiornamenti sulle condizioni di Di Battista. “Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L’Avana dove si trovava in viaggio” informa il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Tajani ha poi aggiunto: “Prego per la sua salute: forniremo a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari e alla comunità politica che rappresenta”. Le parole del ministro sottolineano l’attenzione istituzionale nei confronti della vicenda e l’impegno della diplomazia italiana nel garantire il necessario supporto.

Chi è Alessandro Di Battista: dall’esperienza nel Movimento 5 Stelle al nuovo percorso pubblico

Alessandro Di Battista, che ha compiuto 48 anni lo scorso 4 agosto, è stato uno dei volti più noti del Movimento 5 Stelle nella fase di maggiore crescita politica del movimento. Eletto deputato nel 2013, ha ricoperto il ruolo di parlamentare fino al 2018, scegliendo successivamente di non ricandidarsi. La decisione maturò anche alla luce delle divergenze con la linea politica assunta dal Movimento, in particolare rispetto alle scelte del gruppo dirigente guidato da Giuseppe Conte. Negli anni successivi Di Battista ha mantenuto un ruolo nel dibattito pubblico italiano, pur fuori dalle istituzioni. La sua posizione critica nei confronti dell’accordo politico con il Partito Democratico e, successivamente, la rottura definitiva con il M5S hanno segnato una nuova fase del suo percorso.

La rottura con il Movimento 5 Stelle e l’impegno nell’associazione Schierarsi

La separazione definitiva dal Movimento 5 Stelle è arrivata nel 2021, dopo la decisione del partito di sostenere il governo guidato da Mario Draghi. Da quel momento Di Battista ha scelto di concentrarsi maggiormente sull’attività di comunicazione, analisi politica e divulgazione, costruendo una nuova identità pubblica legata al giornalismo e all’approfondimento internazionale. Ha fondato l’associazione Schierarsi, attraverso la quale promuove iniziative e campagne d’opinione su temi come sanità, pace e politica estera, mantenendo una presenza costante nel dibattito nazionale.

Dal giornalismo ai reportage internazionali: il nuovo ruolo pubblico di Di Battista

Dopo l’esperienza parlamentare, Di Battista ha sviluppato un percorso professionale orientato al racconto delle crisi internazionali e delle dinamiche geopolitiche. Ha collaborato con testate indipendenti, scritto libri di geopolitica e realizzato documentari e podcast dedicati a diverse aree del mondo, dal Medio Oriente all’America Latina, fino alle periferie e ai contesti sociali più complessi. Il suo lavoro giornalistico è stato caratterizzato da un approccio diretto sul campo, attraverso viaggi e reportage finalizzati a raccontare conflitti, tensioni internazionali e fenomeni sociali spesso lontani dai riflettori. Tra teatro, saggistica e comunicazione digitale, l’ex parlamentare ha continuato negli anni a intervenire sui principali temi della politica internazionale, mantenendo posizioni fortemente critiche verso alcune dinamiche del potere globale e del sistema mediatico.

Attesa per gli aggiornamenti sulle condizioni di Alessandro Di Battista

Al momento l’attenzione resta concentrata sulle condizioni di salute di Alessandro Di Battista e sugli aggiornamenti che arriveranno dall’ospedale cubano e dalle autorità italiane. La vicenda ha immediatamente acceso l’attenzione pubblica, coinvolgendo esponenti politici, istituzioni e sostenitori dell’ex deputato, che attendono notizie positive sul decorso clinico dopo il malore accusato durante la sua permanenza a Cuba per motivi professionali.