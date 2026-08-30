Di Battista sta meglio e rassicura sui social: “ce la metterò tutta per tornare presto”

Alessandro Di Battista torna a farsi sentire sui social e rassicura i suoi sostenitori dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto a uno dei tanti messaggi di vicinanza ricevuti nelle ultime ore, affidando a Instagram poche parole ma cariche di significato: “ce la metterò tutta per tornare presto”. La frase è arrivata dopo la grande mobilitazione di affetto da parte di amici, conoscenti e sostenitori che hanno voluto manifestare la propria vicinanza a Di Battista, preoccupati dalle notizie sulle sue condizioni di salute.

Il messaggio di Alessandro Di Battista dopo il ricovero a Cuba

La notizia del ricovero di Alessandro Di Battista in un ospedale cubano aveva suscitato attenzione e apprensione tra coloro che negli anni hanno seguito il suo percorso politico e pubblico. L’ex parlamentare, noto per il suo ruolo di primo piano nel M5S e per la sua attività di comunicazione attraverso i social, ha scelto di rispondere direttamente a uno dei messaggi ricevuti, lasciando trasparire la volontà di reagire e tornare presto alla normalità. A scrivergli era stata Ilaria Loquenzi, specialista della comunicazione ed ex componente dello staff del Movimento 5 Stelle, che gli aveva rivolto parole di incoraggiamento: “Non mollare e torna per favore… a rivedere le stelle”.

La vicinanza dei sostenitori dopo la notizia del ricovero

Dopo la replica di Alessandro Di Battista, sono arrivati ulteriori messaggi di affetto e incoraggiamento. Numerosi utenti hanno continuato a esprimere solidarietà attraverso i social, accompagnando l’ex parlamentare in questo momento delicato. Il messaggio pubblicato su Instagram rappresenta il primo aggiornamento diretto diffuso dallo stesso Di Battista dopo la notizia delle sue condizioni di salute. Una risposta breve, ma sufficiente a rassicurare quanti avevano manifestato preoccupazione e atteso notizie sul suo stato.