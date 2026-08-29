A Messina c’è un Brasile ciclonico: 3-0 alla Germania, cresce l’attesa per il big match contro l’Italia!

Dopo il ko dell’Italia al tie-break nell’intenso match d’esordio contro Cuba, continua lo spettacolo del volley internazionale a Messina. Questa sera, sabato 29 agosto, è andata in scena la seconda sfida in calendario al PalaRescifina, con l’atteso esordio del Brasile. I verdeoro hanno affrontato e battuto la Germania del CT Massimo Botti (INTERVISTA), a onor del vero, un po’ scarica dopo le due intense partite giocate a Reggio Calabria contro Italia e Cuba.

Tutto facile per il Brasile che ha liquidato i tedeschi in 3 set con il punteggio di 21-25 / 20-25 / 18-25. Cresce l’attesa, soprattutto dopo questa prestazione, per la sfida di domani notte fra Italia e Brasile. Il PalaRescifina è già sold out da diversi giorni. Prima battuta alle ore 21:00: sarà uno spettacolo da non perdere!