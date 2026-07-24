XIX Continent-Island Race, il reggino Fabio Zema vince e firma il record di 31 minuti e 17 secondi

È ancora una volta Fabio Zema il re dello Stretto. Il kiter reggino ha vinto oggi, venerdì 24 luglio 2026, la XIX Continent-Island International GPS Race, la “Parigi-Dakar del mare” disputata nelle acque tra Reggio Calabria e Messina, firmando anche il nuovo record della traversata: 23 chilometri completati in 31 minuti e 17 secondi, secondo i dati del tracciamento GPS della manifestazione. Il primato storico del percorso, che secondo gli organizzatori resisteva sul tempo di 34 minuti e 16 secondi, è stato così abbattuto di quasi tre minuti. Sui 23 km del campo di gara, il tempo di Zema corrisponde a una media di circa 44 km/h: numeri da fuoriclasse, in uno dei tratti di mare più complessi del Mediterraneo per correnti e salti di vento. A corredo dell’articolo, il video con le dichiarazioni di Fabio Zema al termine della gara.

Il percorso: 23 km tra l’Arena dello Stretto e Tremestieri

Il campo di gara della XIX edizione, come da programma diffuso dagli organizzatori alla vigilia, prevedeva la partenza unica di fronte all’Arena dello Stretto, sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Da lì la flotta si è inoltrata nelle correnti dello Stretto di Messina con un unico bordo verso la costa siciliana, ha doppiato la boa di Tremestieri, nella zona sud di Messina, per poi fare rientro sulla sponda calabrese. Un tracciato che non perdona: nello Stretto le correnti di “montante” e “scendente” si alternano e si scontrano, il vento cambia intensità e direzione nel giro di poche centinaia di metri e la lettura tattica del campo vale quanto la velocità pura. È qui che l’esperienza di Zema, che su queste acque naviga e insegna da anni, ha fatto la differenza.

Chi è Fabio Zema, il “signore del vento” di Punta Pellaro

Per il pubblico dello Stretto quello di oggi non è un nome nuovo. Fabio Zema è uno storico istruttore di sport acquatici reggino, fondatore della scuola Kiteloop di Punta Pellaro, realtà che ha sviluppato un metodo di insegnamento del foil – con barca di supporto e senza vele o kite nelle prime fasi, come raccontato proprio da noi in un’intervista dedicata alla scuola Kiteloop e al boom del wingfoil a Reggio Calabria.

Il suo palmarès nelle acque di casa parla chiaro. Nella Traversata dello Stretto a Vento, competizione distinta dalla gara odierna, il reggino aveva già trionfato più volte: nel luglio 2023 aveva stabilito il primato di quella prova, vincendo la Traversata dello Stretto con un tempo record, mentre nell’edizione 2025, disputata con vento da ovest e forte corrente, si era imposto in 46 minuti e 38 secondi, condizioni durissime che avevano permesso solo a due atleti di completare il percorso. Il successo di oggi nella Continent-Island GPS Race aggiunge un nuovo capitolo a questa storia sportiva. Le emozioni del protagonista sono affidate al video-intervista pubblicato a corredo dell’articolo.

La “Parigi-Dakar del mare”: GPS live e sicurezza

La Continent-Island International GPS Race è in programma dal 22 al 26 luglio 2026 e mette a confronto le classi kitefoil, windsurf, vela e wingfoil. Punto di forza dell’evento è il tracciamento GPS in tempo reale: ogni atleta è dotato di geolocalizzazione satellitare, che consente al pubblico sul lungomare e sul web di seguire la regata su maxischermi e dispositivi mobili, e ai mezzi di soccorso di monitorare costantemente la flotta.

La sicurezza in mare è garantita dalle Capitanerie di Porto di Reggio Calabria e Messina, dalla Polizia Nautica, dal V Stormo Elicotteristi, dal Soccorso Navale e dalla Croce Rossa Italiana. La manifestazione gode del patrocinio del CONI Calabria, di LIBERTAS, del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana e della Regione Calabria.

Sostenibilità: il SurfVillage e l’area Eco-Save

Accanto all’agonismo, il villaggio dell’evento, il SurfVillage, ospita fino a domenica 26 luglio l’area Eco-Save, con workshop dedicati alle energie rinnovabili, laboratori di riciclo e sessioni di beach cleaning per la tutela del mare dello Stretto. Un binomio, sport e ambiente, che è ormai parte dell’identità della manifestazione.