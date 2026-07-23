Reggio Calabria, torna la “Parigi-Dakar del mare”: venerdì la sfida nello Stretto

Tutto pronto per la XIX edizione della Continent-Island International GPS Race, la celebre maratona velica d’altomare che dal 22 al 26 luglio 2026 trasformerà lo Stretto di Messina nel teatro d’eccezione per una delle sfide più epiche ed estreme del panorama dei watersport internazionali. Sarà venerdì 24 il giorno della sfida. Soprannominata la “Parigi-Dakar del mare“, la manifestazione vedrà decine di atleti ed eroi della tavola e della vela sfidarsi nelle acque tra Calabria e Sicilia. Tra le discipline protagoniste figurano le classi regine Kitesurf (Kitefoil), Windsurf, Vela e il sempre più spettacolare Wingfoil, la disciplina ad altissima innovazione e rapida crescita globale.

Il campo di gara prevede una spettacolare partenza unica di fronte all’Arena dello Stretto e al Lungomare Falcomatà. La flotta s’inoltrerà nelle complesse correnti dello Stretto con un unico avvincente bordo verso la costa siciliana, doppiando la boa a Tremestieri per poi fare rientro a Reggio Calabria. L’obiettivo: battere il record storico di traversata (23 km in 34 minuti e 16 secondi).

Punto di forza dell’evento è l’esclusivo sistema di tracciamento GPS in tempo reale: ogni atleta sarà dotato di geolocalizzazione satellitare, permettendo al pubblico sul lungomare, agli appassionati sul web e ai mezzi di soccorso delle Capitanerie di Porto di seguire ogni istante della regata su maxi-schermi e dispositivi mobile. Accanto allo spettacolo agonistico, il villaggio evento SurfVillage ospiterà l’area Eco-Save ed eventi dedicati alla promozione della cultura green, delle energie rinnovabili e della tutela del mare, con workshop, laboratori di riciclo e sessioni di beach cleaning.

Supporto tecnico e sicurezza: Capitanerie di Porto di RC e ME, Polizia Nautica, V Stormo Elicotteristi, Soccorso Navale e Croce Rossa Italiana. La XIX edizione della Continent-Island Gps Green Crossing Race 2022 è stata organizzata da NewKiteZone di Punta Pellaro con il patrocinio del CONI Regione Calabria, LIBERTAS, ed il supporto operativo delle Capitanerie di Porto di RC e ME, della Polizia Nautica, col patrocinio del Comune di Reggio Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Regione Calabria.