Viola in Serie B Nazionale 2026-2027: formula, gironi, date, Playoff, Play-In e Playout

Dopo diverse settimane d’attesa è arrivato il tanto atteso verdetto: la Viola è stata ripescata in Serie B Nazionale! I neroarancio hanno ricevuto l’ok dopo aver presentato la domanda di ripescaggio superando anche Pizzighettone, davanti nelle graduatorie, ma la cui domanda è stata bocciata per mancanza dei regolari requisiti. I reggini tornano nella categoria superiore dopo 3 anni di assenza e lo fanno con rinnovato entusiasmo. Di seguito una ‘guida pratica’ alla nuova categoria con tutte le info utili.

Serie B Nazionale 2026-2027: regolamento, date, Playoff, Play-In e Playout

Partecipano alla Serie B Nazionale Old Wild West 2026/27 36 squadre, divise in due gironi (A e B) da 18 squadre ciascuno. Si disputano gare di andata e ritorno, per un totale di 34 giornate.

Le date della regular season

Prima giornata – Domenica 27 settembre

Ultima giornata di andata (con obbligo di contemporaneità) – Domenica 3 gennaio

Ultima giornata di ritorno (con obbligo di contemporaneità) – Domenica 25 aprile

Turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) – 11 novembre, 16 dicembre, 30 dicembre, 20 gennaio, 7 aprile. Per la Festività pasquale la 12^ giornata di ritorno è anticipata a sabato 27 marzo.

Soste – Domenica 27 dicembre (per Festività natalizie), domenica 14 marzo (per Finali Coppa Italia LNP).

Posizionamento finale

Le squadre classificate dal 1° al 6° posto di ogni girone verranno ammesse ai Playoff. Le squadre classificate dal 7° al 12° posto di ogni girone verranno ammesse ai Play-In. Le squadre classificate al 13° posto di ogni girone disputeranno la Serie B Nazionale 2027/28.

Le squadre classificate dal 14° al 17° posto di ogni girone verranno ammesse ai Playout. Le squadre classificate al 18° e ultimo posto di ogni girone retrocederanno direttamente in Serie B Interregionale per la stagione 2027/28.

Play-In

Le squadre classificate dal 7° al 12° posto di ogni girone saranno ammesse al Play-In e si incontreranno come di seguito, con accoppiamenti all’interno dei singoli gironi.

Primo turno, giovedì 29 aprile (gara unica in casa della squadra meglio classificata nella fase di qualificazione):

Gara A – 9^ vs 12^

Gara B – 10^ vs 11^

Secondo turno, domenica 2 maggio (gara unica in casa della squadra meglio classificata nella fase di qualificazione):

Gara C – 7^ vs vincente Gara B – Determina le squadre classificate al 7° posto, per ognuna delle due griglie playoff

Gara D – 8^ vs vincente Gara A – Determina le squadre classificate all’8° posto, per ognuna delle due griglie playoff

Playoff

Accederanno ai Playoff le squadre vincenti il Play-In e le squadre classificate dal 1° al 6° posto di ogni girone nella fase di qualificazione.

Si incontreranno, a tabelloni incrociati, con i seguenti accoppiamenti.

Tabellone 1

Quarti di finale

Serie 1 – 1^ A – 8^ B (vincente Play-In D per il girone B)

Serie 4 – 4^ B – 5^ A

Serie 3 – 3^ A – 6^ B

Serie 2 – 2^ B – 7^ A (vincente Play-In C per il girone A)

Semifinali

Serie 5 – Vincente 1 vs vincente 4

Serie 6 – Vincente 2 vs vincente 3

Finale

Vincente Serie 5 – vincente Serie 6

Tabellone 2

Quarti di finale

Serie 1 – 1^ B – 8^ A (vincente Play-In D per il girone A)

Serie 4 – 4^ A – 5^ B

Serie 3 – 3^ B – 6^ A

Serie 2 – 2^ A – 7^ B (vincente Play-In C per il girone B)

Semifinali

Serie 5 – Vincente 1 vs vincente 4

Serie 6 – Vincente 2 vs vincente 3

Finale

Vincente 5 vs vincente 6

Tutti i turni di Playoff si disputano al meglio delle 5 partite (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa). Le due squadre vincitrici delle Finali nei due Tabelloni saranno promosse in Serie A2, per la stagione 2027/28.

Le date dei Playoff

Quarti di Finale – Venerdì 7; domenica 9; mercoledì 12; venerdì 14; lunedì 17 maggio

Semifinali – Giovedì 20; sabato 22; martedì 25; giovedì 27; domenica 30 maggio

Finali – Lunedì 7; mercoledì 9; sabato 12; lunedì 14; giovedì 17 giugno

Playout

Le squadre classificate dal 14° al 17° posto di ogni girone al termine della stagione regolare accederanno ai Playout, che prevedono due turni. Si incontreranno, a tabelloni incrociati, con i seguenti accoppiamenti.

Tabellone 1

Primo Turno

Serie 1 – 14^ A – 17^ B

Serie 2 – 15^ B – 16^ A

Secondo turno

Serie 3 – Perdente 1 vs perdente 2

Tabellone 2

Primo turno

Serie 1 – 14^ B – 17^ A

Serie 2 – 15^ A – 16^ B

Secondo turno

Serie 3 – Perdente 1 vs perdente 2

Entrambi i turni di Playout si disputano al meglio delle 5 partite (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa). Le due squadre perdenti del secondo turno playout retrocederanno nel campionato di Serie B Interregionale per la stagione 2027/28.

Le date dei Playout

Primo turno – Domenica 2; martedì 4; venerdì 7; domenica 9; mercoledì 12 maggio

Secondo turno – Domenica 16; martedì 18; venerdì 21; domenica 23; mercoledì 26 maggio

Le coppe