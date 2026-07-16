Viola, è tutto vero! Ufficiale il ripescaggio in B Nazionale: ora un progetto ambizioso per fare subito bene

Aspettavamo solo l’ufficialità che, sembra dire poco, ma in un basket in cui Jesi (già rinunciataria) ha provato, fin quando possibile, a trovare un acquirente per il titolo, vuol dire tanto. Adesso è ufficiale, non ci sono più dubbi, niente interpretazioni di regolamento, nessun arrovellamento mentale: la Viola è stata ripescata in Serie B Nazionale. I reggini, dopo che Pizzighettone si è vista respingere la domanda per mancanza dei requisiti, sono diventati la prima squadra in graduatoria e hanno usufruito proprio della rinuncia di Jesi.

Un ripescaggio che non cancella il finale di stagione amaro, con le due finali perse contro Avellino e nel triangolare promozione, ma che contribuisce ad approcciarsi alla nuova stagione con ancora più fame. Myenergy, che al suo primo anno alla guida della squadra ha permesso subito il salto di categoria, non ha mai nascosto le sue ambizioni anche per una B Nazionale di alto livello. Toccherà ora al GM Vita e al DS Meduri mettere in piedi una squadra all’altezza, far quadrare i conti con le spese che si alzano e battagliare con avversarie di livello nettamente più alto. Non è da escludere una prima stagione di assestamento, viste anche le lungaggini amministrative che hanno un po’ ritardato il mercato, ma una piazza come Reggio Calabria fa gola a molti.

L’annuncio della Viola

“La Viola è Ammessa al Campionato Nazionale di Serie B Old Wild West 2026/27. È con grande orgoglio che annunciamo l’ammissione ufficiale della Pallacanestro Viola Reggio Calabria al prestigioso campionato nazionale di basket della Serie B Old Wild West per la stagione 2026/27. Il nostro è un successo che appartiene a tutta la comunità della pallacanestro calabrese e del Sud Italia e che proietta nuovamente sulla scena nazionale i colori neroarancio. Congratulazioni ai nostri tifosi, congratulazioni Reggio Calabria!“.

Avvicendamento in panchina: Cadeo alle giovanili, dentro Carrea

La prima grande novità arriva in panchina. Dopo due anni, si chiude l’avventura di coach Cadeo alla guida della prima squadra. Ma non alla Viola: il tecnico varesino guiderà le giovanili. Al suo posto siederà in panchina Michele Carrea, profilo parecchio interessante, già allenatore dell’anno in A2 con Biella, ha allenato Pistoia, Treviso, San Vendemiano e ha fatto il vice a Cantù nelle ultime due stagioni tra A2 vinta e Serie A. Un profilo di alto livello per la B Nazionale, in grado di mettere in piedi un progetto anche per un’eventuale A2.

Il nuovo roster

E qui ci spostiamo sul roster, perché per quanto le idee possano essere ambiziose, tocca anche dargli seguito in campo. Vedremo tanti volti nuovi nella rosa con la società già a lavoro. C’è curiosità sulle eventuali riconferme. Fra i nomi più gettonati c’è quello di Marini, da vedere, possibilmente, molto di più giocare da lungo old school, sotto canestro, con licenza di sfruttare anche il tiro dalla lunga distanza quando necessario.

Si ragiona sulla riconferma anche di Marco Laganà che per talento, esperienza e ‘regginità’ potrebbe rappresentare un punto fermo dal quale ripartire. Già salutato Marangon, gli altri sono tutti in bilico. Da attenzionare la situazione di capitan Fernandez, uno dei giocatori più amati dei tifosi e più legati a squadra e città (l’unico da 2 anni a Reggio) sul quale pesa lo status di straniero.