Viola in B Nazionale, ufficiali anche i gironi: le avversarie dei neroarancio nella stagione 2026-2027

Dopo aver ratificato il ripescaggio della Viola in Serie B Nazionale, la FIP ha anche ufficializzato la composizione dei gironi per la stagione 2026-2027. I neroarancio, come già anticipato su StrettoWeb, giocheranno nel girone Nord, come già successo nell’ultima stagione in B Nazionale, culminata con una dolorosa retrocessione con gravi difficoltà economiche. Niente paura questa volta: la solidità di Myenergy è una garanzia importante per affrontare la stagione con maggiore tranquillità. Vediamo la composizione dei due gironi e le avversarie dei neroarancio.

Girone Nord più siciliane e Viola

Nel girone Nord sono comprese squadre provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna… Sicilia e Calabria. La scelta geografica, ben nota ai tifosi di basket del Sud, deriva da un ragionamento costi-benefici che proveremo a sintetizzare così: le squadre siciliane si muovono in ogni caso (derby esclusi) con aereo o traghetto, senza avere ‘trasferte comode’.

La scelta di piazzarle a Nord riguarda una questione di equilibrio logistico-economico, fra i vari gironi. Stesso ragionamento usato per accorpare la Viola. C’è anche Brescia che, dopo aver ceduto il proprio titolo a Roma è retrocessa in B Nazionale acquistando il titolo della Power Basket Nocera, e sembrava dover ripartire dal Sud.

Piemonte: Omegna

Lombardia: Brescia, Desio, Treviglio, Sangiorgese, Legnano, Lumezzane, Orzinuovi

Veneto: Vicenza, San Vendemiano

Emilia-Romagna: Fiorenzuola, A. Piacenza, Ferrara. A.C. Imola

Sicilia: Agrigento, Orlandina, Piazza Armerina

Calabria: Viola

Girone Centro-Sud

Nel girone del Centro-Sud ci saranno squadre di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia.