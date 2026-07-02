Reggio Calabria, per la Giunta Cannizzaro ci siamo: NOMI di altissimo spessore e grandi sorprese. Tra venerdì e sabato l’annuncio ufficiale

Ci siamo quasi. Tra domani, venerdì 3, e dopodomani, sabato 4 luglio, il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro annuncerà la nuova giunta comunale che guiderà la città nei prossimi anni. La nomina del vicesindaco, l’autorevole figura del magistrato Mariagrazia Arena, ad inizio settimana ha segnato i tempi di una squadra di governo che va formandosi proprio nei giorni che precedono la prima seduta del nuovo consiglio comunale, fissata per lunedì prossimo, il 6 luglio. Giusto nel weekend verranno concretizzate le surroghe, con i consiglieri che subentreranno al posto degli assessori. Saranno quattro o cinque (Nino Zimbalatti di Forza Italia, Daniele Romeo di Reggio Futura ed Emiliano Imbalzano di Alternativa Popolare gli unici certi). La nuova Amministrazione Comunale, guidata da Cannizzaro affiancato dal vicesindaco Arena, sarà quindi composta da altri 8 assessori: cinque uomini e tre donne. Le grandi novità arriveranno dagli esterni, tra cui un’altra figura molto autorevole che sarà la vera grande sorpresa della Giunta Cannizzaro. Stiamo parlando di un manager molto conosciuto e apprezzato a livello nazionale, che arriverà in città da fuori e si occuperà di un settore considerato strategico dalla nuova Amministrazione: l’Aeroporto, i Trasporti e il Turismo.

Anche altre due donne saranno esterne al consiglio comunale, e saranno nomi di alto profilo che arriveranno dalla società civile e dal mondo dei professionisti. Non ci sarà, ovviamente, Tilde Minasi, a cui in tanti hanno chiesto il coinvolgimento nella nuova Giunta con forti pressing e corteggiamenti ma lei ha un orizzonte di almeno un altro anno abbondante da Senatore in questa legislatura, un’ipoteca importante sulla prossima frutto dell’ottimo lavoro di questi anni a Palazzo Madama riconosciuto dalla prestigiosa nomina freschissima di pochi giorni fa quando è diventata vicepresidente del gruppo della Lega al Senato.

Tra gli interni, l’unica donna sarà Filomena Iatì (Reggio Futura). Gli altri quattro Assessori arriveranno dalle liste e dai partiti. In pole position Federico Milia e Massimo Ripepi, mentre per Fratelli d’Italia e Lega dovranno decidere i partiti. Aumentano le chance di Demetrio Marino per FdI, mentre nella Lega è ancora tutto un rebus e la decisione arriverà nelle prossime ore. Alla Presidenza del Consiglio dovrebbe andare Antonino Maiolino, il più votato di Forza Italia.

Cannizzaro resta blindato: come già accaduto con la sua stessa candidatura, poi con i candidati alla presidenza delle circoscrizioni e più di recente con il vicesindaco Arena, vuole annunciare la nuova Giunta con i favori dell’effetto sorpresa. Ormai ci siamo. E’ questione di ore e la città conoscerà la squadra che la governerà nei prossimi anni, con la speranza che stavolta gli Assessori nominati ad inizio consiliatura diano stabilità e competenza arrivando al traguardo dei cinque anni senza tutti i cambiamenti e i rimpasti che hanno paralizzato l’attività amministrativa della triste stagione di Falcomatà.