Reggio Calabria, importante riconoscimento per Tilde Minasi: eletta vicepresidente vicario del gruppo della Lega al Senato

Il senatore di Reggio Calabria, Tilde Minasi, è stata eletto vicepresidente vicario del gruppo della Lega al Senato. Si tratta di un incarico politico di rilievo all’interno del gruppo parlamentare, che rafforza il ruolo del rappresentante calabrese nella squadra leghista. Un passaggio che Minasi ha voluto commentare con un messaggio di ringraziamento e con un richiamo alle battaglie politiche che attendono la Lega nella parte restante della legislatura. Al centro delle sue parole ci sono due elementi: il lavoro parlamentare a Roma e il legame con i territori, indicato come punto fermo dell’impegno politico del movimento.

Il ringraziamento a Massimiliano Romeo e ai colleghi

Nel suo intervento, Tilde Minasi esprime gratitudine per la fiducia ricevuta e sottolinea il valore del lavoro di squadra all’interno del gruppo della Lega al Senato. Minasi afferma: “ringrazio il capogruppo Massimiliano Romeo e tutti i colleghi del Senato per la fiducia con cui mi hanno eletta vicepresidente vicario del gruppo della Lega. Abbiamo ancora molte sfide da portare a termine prima della fine della legislatura. Ci aspettano battaglie importanti per la Lega, che affronteremo insieme, con spirito di squadra e accanto al nostro segretario, il vicepremier Matteo Salvini. Il nostro impegno resta lo stesso di sempre: lavorare con concretezza a Roma, senza dimenticare mai le istanze e le priorità dei nostri territori e la vicinanza alle nostre comunità. Questo è un punto fermo per il nostro movimento”.