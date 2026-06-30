Chi è Maria Grazia Arena, il magistrato scelto da Cannizzaro come vice Sindaco di Reggio Calabria: una garanzia di legalità per l’attività della nuova Amministrazione

La designazione di Maria Grazia Arena vicesindaco di Reggio Calabria rappresenta una delle scelte più significative della nuova fase amministrativa guidata da Francesco Cannizzaro. Il profilo individuato per affiancare il sindaco non arriva dal tradizionale percorso politico di partito, ma da una lunga esperienza nelle istituzioni giudiziarie, maturata in alcuni degli uffici più delicati della Calabria. Arena, già alla guida del Tribunale di Reggio Calabria, porta con sé un patrimonio professionale costruito in oltre quarant’anni di attività in magistratura. La sua nomina assume quindi un valore politico e simbolico: al Comune arriva una figura abituata a misurarsi con organizzazione, responsabilità, rigore amministrativo e conoscenza profonda del territorio reggino. Secondo le ricostruzioni pubblicate dalla stampa locale, Cannizzaro aveva indicato l’intenzione di scegliere una donna di forte competenza e autorevolezza per il ruolo di vicaria, individuando proprio in Arena il profilo adatto a questo compito.

Chi è Maria Grazia Arena, dalla magistratura alla nuova esperienza amministrativa

Maria Grazia Arena è un magistrato reggino con una carriera lunga e articolata. Nata a Reggio Calabria nel 1956, entra in magistratura nel 1981 e avvia il proprio percorso professionale negli uffici giudiziari del territorio, cominciando da Locri e proseguendo poi a Palmi. Successivamente rientra nella città dello Stretto, dove presta servizio alla Pretura Circondariale, consolidando una conoscenza diretta delle dinamiche sociali, istituzionali e giudiziarie del comprensorio reggino.

Il suo percorso prosegue in Corte d’Appello a Reggio Calabria, dove ricopre incarichi di rilievo e matura una solida esperienza anche sul piano organizzativo. Nel corso degli anni assume funzioni direttive sempre più importanti, fino alla presidenza del Tribunale di Palmi e, successivamente, alla guida del Tribunale reggino. La sua storia professionale è legata a un territorio complesso, nel quale l’amministrazione della giustizia richiede equilibrio, capacità gestionale e fermezza istituzionale.

La prima donna alla guida del Tribunale di Reggio Calabria

Uno dei passaggi più rilevanti della carriera di Maria Grazia Arena arriva nel 2016, quando viene nominata presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Si tratta di un incarico di grande peso, non solo per la centralità dell’ufficio giudiziario, ma anche per il contesto in cui esso opera. La stampa locale ha sottolineato come Arena sia stata la prima donna a ricoprire quel ruolo nella storia del Tribunale reggino.

Durante il suo mandato, l’ufficio giudiziario ha dovuto affrontare criticità strutturali, carenze di organico, esigenze di riorganizzazione e il percorso di modernizzazione dei servizi. Il suo nome resta legato a una stagione istituzionale caratterizzata da attenzione al funzionamento della macchina giudiziaria e da un rapporto costante con una città che ha sempre rappresentato il centro della sua attività professionale.

Perché Cannizzaro ha scelto Maria Grazia Arena come vicesindaco

La scelta di Cannizzaro di indicare Maria Grazia Arena vicesindaco può essere letta come il tentativo di imprimere alla nuova amministrazione un profilo di autorevolezza istituzionale. Arena non è una figura politica di professione, ma una personalità che ha attraversato per decenni la vita pubblica reggina da un osservatorio particolare: quello della giustizia, dell’organizzazione degli uffici e del servizio allo Stato.

Il passaggio dalla magistratura alla giunta comunale di Reggio Calabria apre per lei una fase nuova. La sua esperienza potrà essere valorizzata soprattutto nei settori in cui sono richiesti metodo, capacità amministrativa, attenzione alle regole e dialogo con le istituzioni. La designazione come vicesindaco rafforza inoltre il messaggio di una squadra che punta a presentarsi con competenze riconoscibili e con profili in grado di offrire garanzie sul piano della gestione pubblica.

Una nomina dal forte valore simbolico per Reggio Calabria

La figura di Maria Grazia Arena assume un significato particolare anche per il legame con la città. Dopo una carriera vissuta quasi interamente nel territorio calabrese, la sua nuova funzione amministrativa la porta a confrontarsi direttamente con le esigenze quotidiane di Reggio Calabria, non più dal Palazzo di Giustizia ma da Palazzo San Giorgio.

La nomina a vicesindaco di Reggio Calabria segna dunque un passaggio importante: da magistrato impegnata nell’amministrazione della giustizia a componente di primo piano dell’amministrazione comunale. Per Cannizzaro, la scelta di Arena rappresenta una scommessa sulla competenza e sull’esperienza; per la città, l’arrivo in giunta di una figura così riconoscibile apre una fase in cui il tema della credibilità istituzionale diventa centrale nel racconto della nuova amministrazione.

Dalla giustizia al Comune, una nuova sfida pubblica

Il nuovo incarico di Maria Grazia Arena non cancella il percorso precedente, ma lo proietta in una dimensione diversa. La sua esperienza alla guida degli uffici giudiziari potrà ora essere messa al servizio dell’attività amministrativa, in un Comune chiamato ad affrontare sfide complesse sul piano dei servizi, dell’organizzazione interna, del rapporto con i cittadini e della ricostruzione della fiducia nelle istituzioni.

La designazione di Arena come vicesindaco scelto da Francesco Cannizzaro conferma la volontà di puntare su una figura esterna agli schemi più tradizionali della politica, ma profondamente radicata nella storia istituzionale della città. Una nomina che unisce continuità territoriale e discontinuità amministrativa, esperienza e nuova responsabilità pubblica.