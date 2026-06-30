Reggio Calabria, l’annuncio di Cannizzaro: è Mariagrazia Arena il vicesindaco del Comune

“Vi svelo chi sarà a ricoprire il ruolo di Vicesindaco al Comune di Reggio Calabria: Mariagrazia Arena. È uno dei magistrati di maggiore esperienza del distretto giudiziario di Reggio Calabria, dove ha ricoperto i principali incarichi direttivi degli uffici giudiziari. Una donna delle istituzioni, apprezzata per il rigore istituzionale, le capacità organizzative e l’impegno nel miglioramento dell’efficienza degli uffici, con una costante attenzione ai procedimenti nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata. Sarà lei il mio vice, il primo vicesindaco donna della storia di Reggio Calabria”.

Così, sui social, il Sindaco Francesco Cannizzaro svela il nome del vicesindaco del Comune di Reggio Calabria, iniziando a scoprire le carte in merito alla nuova giunta. Ieri, in un video, il primo cittadino lo aveva detto: “domani forse potrei dirvi chi sarà il vicesindaco, sarà una donna”. Detto, fatto, dunque. Mariagrazia Arena, magistrato, è il primo vicesindaco della storia di Reggio Calabria. Si tratta di una scelta di legalità molto importante, una garanzia per la nuova amministrazione in forte rottura rispetto alla precedente. Il primo segnale di una giunta competente, seria e professionale. Come definito a più riprese dal Sindaco, “la giunta dei migliori”.