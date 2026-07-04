Reggio Calabria, è ufficiale: oggi il Sindaco Cannizzaro presenta la nuova Giunta

Adesso è anche ufficiale: oggi, sabato 4 luglio, alle ore 18, il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro presenta la sua nuova Giunta. A un mese esatto dal suo insediamento, dopo settimane di interlocuzioni, il primo cittadino annuncia alla città la squadra con cui governerà il Comune nei prossimi anni. Confermate le anticipazioni di StrettoWeb di due giorni fa: abbiamo scritto che l’annuncio sarebbe arrivato tra venerdì e sabato, e così sarà. Oggi l’annuncio e la presentazione ufficiale con tutti i nomi scelti e le rispettive deleghe. Si chiude così la settimana che era iniziata con l’annuncio del vice Sindaco, il Magistrato Mariagrazia Arena.

Più tardi, su StrettoWeb, tutti i dettagli sull’evento con la conferenza stampa, i nomi di tutti i nuovi Assessori e tutti gli approfondimenti.