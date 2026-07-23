Messina, tutti i provvedimenti approvati nelle ultime due sedute di consiglio comunale. Minutoli: “l’aula ha dimostrato responsabilità”

“Le ultime due giornate di lavori del Consiglio comunale, tenutesi il 22 e il 23 luglio, hanno rappresentato un importante momento di confronto istituzionale e di assunzione di responsabilità nei confronti della città di Messina. L’Aula ha esaminato e approvato una serie di provvedimenti di grande rilevanza amministrativa e sociale, che testimoniano l’impegno dei consiglieri comunali nel dare risposte concrete ai bisogni della comunità”. Lo dichiara il presidente del Consiglio comunale di Messina, Massimo Minutoli, al termine delle sedute che hanno visto l’approvazione di diversi atti strategici per l’amministrazione e per i cittadini.

Tutti i provvedimenti approvati dal consiglio comunale di Messina

Tra i provvedimenti più significativi nelle ultime due sedute di ieri ed oggi, figura l’approvazione delle agevolazioni sul pagamento della TARI, una misura finalizzata a sostenere numerose famiglie messinesi attraverso strumenti di tutela ed equità sociale, in una fase in cui l’aumento dei costi continua a incidere sui bilanci familiari. Rilevante anche l’approvazione della variazione di bilancio, atto necessario a garantire la piena operatività dell’Ente e a consentire la programmazione e l’attuazione di interventi e servizi fondamentali per il territorio e per la collettività. Il Consiglio comunale ha inoltre adottato la presa d’atto dell’elenco dei terreni e dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel corso degli incendi del 2025, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e prevenzione. Un provvedimento importante per la salvaguardia del patrimonio naturalistico e per il contrasto a eventuali fenomeni speculativi legati alle aree colpite dagli incendi. A completare il quadro degli atti approvati, l’adesione all’unanimità del Comune di Messina alla cosiddetta “Rottamazione Quinquies”, che consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Ente relativamente ai tributi e alle sanzioni affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, versando esclusivamente gli importi dovuti, senza sanzioni e interessi.

Minutoli: “desidero rivolgere il mio ringraziamento a tutti i consiglieri comunali”

“Si tratta di una misura di grande rilevanza sociale ed economica – sottolinea Minutoli – perché offre ai contribuenti un’opportunità concreta di regolarizzazione e, allo stesso tempo, consente al Comune di recuperare risorse da destinare ai servizi e agli interventi necessari per la città”. Il voto unanime sul provvedimento rappresenta, secondo il presidente del Consiglio comunale, “un segnale importante di maturità istituzionale e dimostra che, quando il bene della comunità viene posto al centro dell’azione politica, è possibile superare le appartenenze e lavorare insieme nell’interesse dei cittadini”.“Desidero rivolgere il mio ringraziamento a tutti i consiglieri comunali – conclude Minutoli – per l’impegno, il senso di responsabilità e il contributo offerto durante i lavori d’Aula. Un sentito ringraziamento va inoltre agli uffici comunali che, con professionalità e competenza, hanno supportato l’attività del Consiglio consentendo il regolare esame dei provvedimenti”.“Il Consiglio comunale di Messina – conclude il Presidente – continuerà a svolgere il proprio ruolo con spirito di servizio, consapevole della responsabilità derivante dal mandato ricevuto dai cittadini e determinato a operare affinché ogni atto approvato possa tradursi in un concreto beneficio per la comunità”.