Messina, Pergolizzi a StrettoWeb: “mi è stato chiesto di essere il vicepresidente d’aula. Regionali? Non sarò candidato”

L’ex presidente del Consiglio comunale di Messina, Nello Pergolizzi, è stato eletto a sorpresa vicepresidente dell’aula consiliare con 20 voti, quelli della maggioranza di Sud chiama Nord. Pur lasciando la guida principale del Consiglio, Pergolizzi resta così in una posizione di rilievo nell’ufficio di presidenza. Ai microfoni di StrettoWeb ha chiarito anche il suo futuro politico: “mi è stato chiesto di essere il vicepresidente d’aula. Regionali? Non sarò candidato ma appoggerò qualche candidato di Sud chiama Nord”.

Dal ruolo di presidente uscente alla vicepresidenza dell’aula

Il passaggio istituzionale segna una diversa collocazione per Pergolizzi all’interno dell’ufficio di presidenza del Consiglio comunale. Pur non mantenendo la guida principale dell’aula, l’ex presidente resta in una posizione importante per il funzionamento dei lavori consiliari. La vicepresidenza consente infatti a Pergolizzi di continuare a svolgere un ruolo di rilievo nella gestione dell’attività d’aula. Il suo profilo resta quindi centrale negli equilibri interni del Consiglio comunale di Messina.