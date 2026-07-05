Messina, Nello Pergolizzi eletto a sorpresa vicepresidente del Consiglio comunale

Nello Pergolizzi è stato eletto, a sorpresa, alla carica di vicepresidente del Consiglio comunale di Messina. Pergolizzi, presidente uscente dell’aula consiliare, è stato indicato per il nuovo ruolo con 20 voti che corrispondono infatti al gruppo di maggioranza di Sud chiama Nord, che ha sostenuto la sua elezione alla vicepresidenza del Consiglio. Il passaggio segna quindi una diversa collocazione all’interno dell’ufficio di presidenza del Consiglio. Pur non mantenendo la guida principale dell’aula, Pergolizzi resta in una posizione di rilievo nel funzionamento dei lavori consiliari.

I 20 voti della maggioranza di Sud chiama Nord

A sostenere l’elezione di Nello Pergolizzi sono stati i 20 voti del gruppo di maggioranza di Sud chiama Nord. Il risultato conferma il peso del movimento all’interno dell’aula e la capacità della maggioranza di esprimere in modo unitario le cariche istituzionali del Consiglio comunale. La vicepresidenza affidata a Pergolizzi si inserisce così nel quadro degli equilibri interni alla maggioranza. Il voto compatto rappresenta un elemento centrale della seduta e rafforza la lettura politica dell’elezione.

Massimiliano Minutoli eletto presidente del Consiglio

Prima dell’elezione di Nello Pergolizzi alla vicepresidenza, il Consiglio comunale di Messina aveva eletto presidente Massimiliano Minutoli. Ex assessore con Cateno De Luca e con Federico Basile, Minutoli assume la guida dell’aula consiliare. La sua elezione alla presidenza precede dunque quella di Pergolizzi e definisce il nuovo assetto dell’ufficio di presidenza. Con Minutoli presidente e Pergolizzi vicepresidente, il Consiglio comunale avvia una nuova fase organizzativa e istituzionale.

Il nuovo assetto dell’aula consiliare

L’elezione di Massimiliano Minutoli alla presidenza e quella di Nello Pergolizzi alla vicepresidenza ridisegnano la composizione dei vertici del Consiglio comunale di Messina. Il presidente uscente non lascia l’ufficio di presidenza, ma vi rientra con un ruolo diverso. Il nuovo assetto vede quindi Minutoli alla guida dell’aula e Pergolizzi nel ruolo di vicepresidente. Entrambe le elezioni si collocano nel perimetro politico della maggioranza di Sud chiama Nord, che ha espresso i voti determinanti.

Continuità politica nel Consiglio comunale di Messina

Il passaggio istituzionale conferma una linea di continuità politica all’interno del Consiglio comunale di Messina. Da un lato, Massimiliano Minutoli, già assessore nelle esperienze amministrative con De Luca e Basile, assume la presidenza. Dall’altro, Nello Pergolizzi, presidente uscente, viene eletto vicepresidente con il sostegno della maggioranza. La seduta consegna dunque un nuovo equilibrio per la gestione dei lavori d’aula, con Sud chiama Nord protagonista delle scelte sulle cariche principali del Consiglio comunale.