Messina, le prime parole di Minutoli: “sarò il presidente di tutti, prima viene la città”

La nuova consiliatura del Consiglio comunale di Messina si apre con l’elezione di Massimiliano Minutoli alla presidenza dell’Assemblea civica. Nel corso della seduta di insediamento, l’Aula ha indicato Minutoli come nuovo presidente, definendo così una delle cariche istituzionali più rilevanti per il funzionamento del Consiglio. Dopo la proclamazione, il neo presidente ha preso posto allo scranno della Presidenza. Da lì ha ringraziato l’Aula per la fiducia accordata e ha pronunciato un intervento improntato ai valori del rispetto istituzionale, della collaborazione e della centralità del Consiglio comunale nella vita democratica della città.

Il primo messaggio di Minutoli da presidente

Il discorso di Massimiliano Minutoli ha posto al centro il ruolo di garanzia del presidente del Consiglio comunale. Il neo presidente ha evidenziato il peso istituzionale dell’incarico, sottolineando la responsabilità di tutelare l’Aula, i diritti dei consiglieri e il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.“Essere eletto Presidente del Consiglio comunale di Messina è per me un onore immenso, che accolgo con emozione, gratitudine e un profondo senso di responsabilità. Dopo otto anni da assessore, assumo questo nuovo incarico nella consapevolezza che il presidente deve essere il garante dell’Aula, dei diritti di tutti i consiglieri e del corretto funzionamento delle istituzioni democratiche”, evidenzia.

Rispetto istituzionale e centralità del Consiglio comunale

Uno dei passaggi principali dell’intervento riguarda la funzione del Consiglio comunale di Messina come luogo del confronto democratico. Minutoli ha richiamato la centralità dell’Aula e il valore delle differenze politiche, considerate parte essenziale della democrazia quando il dibattito si svolge nel rispetto reciproco. Il neo presidente ha indicato nel dialogo leale, nel confronto serio e nella collaborazione concreta gli elementi che dovrebbero caratterizzare la nuova consiliatura. Il riferimento costante è l’interesse della comunità messinese, che viene posto come obiettivo superiore rispetto alle divisioni politiche.

L’appello al dialogo tra maggioranza e opposizione

Nel suo intervento, Massimiliano Minutoli ha rivolto un messaggio all’intero Consiglio comunale, senza distinzione tra le diverse componenti dell’Aula. L’invito è a costruire una consiliatura fondata sul confronto e sul rispetto, nella consapevolezza che le differenze politiche non devono trasformarsi in ostacolo al lavoro istituzionale. “Le differenze politiche rappresentano il cuore della democrazia e costituiscono una ricchezza quando il confronto è fondato sul rispetto reciproco. Mi auguro che questa consiliatura sia caratterizzata da un dialogo leale, da un confronto serio e da una collaborazione concreta, sempre orientata all’interesse della nostra comunità”, rimarca.

“Da oggi sarò il Presidente di tutti”

Tra i passaggi più significativi del discorso c’è l’impegno di Minutoli a esercitare il ruolo con imparzialità. Il nuovo presidente del Consiglio comunale di Messina ha assicurato ascolto e disponibilità verso ogni componente dell’Assemblea, richiamando il rispetto delle regole e il valore dei comportamenti istituzionali. “Da oggi sarò il Presidente di tutti. Garantirò imparzialità, rispetto delle regole, ascolto e disponibilità verso ogni componente del Consiglio, nella convinzione che il prestigio delle istituzioni si difenda innanzitutto con i comportamenti”, sottolinea.

L’esperienza da assessore e il nuovo incarico istituzionale

Nel discorso di insediamento, Minutoli ha ricordato anche il percorso degli ultimi anni, richiamando gli otto anni da assessore prima dell’assunzione del nuovo incarico. Il passaggio alla presidenza del Consiglio comunale segna per lui una nuova fase istituzionale, diversa dal ruolo amministrativo ricoperto in precedenza. Da presidente dell’Assemblea civica, Minutoli sarà chiamato a garantire il corretto andamento dei lavori, la tutela dei diritti dei consiglieri e il rispetto delle dinamiche democratiche dell’Aula. È su questi punti che ha costruito il suo primo messaggio alla città e ai rappresentanti eletti.

L’auspicio per il mandato e l’interesse di Messina

Concludendo il proprio intervento, il neo presidente ha indicato l’obiettivo politico e istituzionale del mandato: anteporre l’interesse di Messina a ogni altra considerazione. Il richiamo finale è alla dignità, al rispetto e al senso delle istituzioni, valori che Minutoli ha posto alla base del suo nuovo ruolo. “Vorrei che, al termine di questo mandato, potessimo guardarci indietro con la consapevolezza di aver anteposto l’interesse di Messina a ogni altra considerazione, lavorando con dignità, rispetto e senso delle istituzioni. Con questo spirito metto a disposizione di tutti la mia esperienza, il mio equilibrio e il mio amore per Messina”, aggiunge Minutoli.

Una nuova fase per il Consiglio comunale di Messina

L’elezione di Massimiliano Minutoli alla presidenza e di Nello Pergolizzi alla vicepresidenza apre formalmente la nuova fase del Consiglio comunale di Messina. Il primo intervento del neo presidente ha delineato una linea istituzionale fondata su garanzia, imparzialità, collaborazione e rispetto delle regole. Il messaggio rivolto all’Aula punta a rafforzare il ruolo del Consiglio comunale come luogo di confronto democratico e di lavoro per la città. La centralità dell’interesse di Messina diventa così il punto attorno al quale Minutoli chiede di costruire il mandato appena iniziato.