Messina, insediato il nuovo Consiglio comunale. De Luca: “la città è in buone mani”

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha commentato l’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Messina e l’elezione delle cariche d’aula con una dichiarazione in cui rivendica la solidità della squadra amministrativa e annuncia i prossimi passaggi politici. “Uomini e donne di buona volontà! La città di Messina è in buone mani con Federico Basile Sindaco di Messina e la sua squadra di assessori e consiglieri comunali. Stamattina si è insediato il nuovo consiglio comunale ed è stato eletto con tutti i 20 voti della maggioranza il Presidente del consiglio comunale, Massimo Munitoli, ed il vicepresidente vicario del consiglio comunale, Nello Pergolizzi. Ora ci dedicheremo a definire la lista dei 14 candidati e candidate per il rinnovo del consiglio metropolitano con le elezioni di secondo livello che si celebreranno il prossimo 27 luglio”, sottolinea Basile.

Sud chiama Nord guarda al Consiglio metropolitano

Dopo l’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Messina, l’attenzione di Sud chiama Nord si sposta sul prossimo appuntamento istituzionale. Come annunciato da Cateno De Luca, il movimento lavorerà alla definizione della lista dei 14 candidati e candidate per il rinnovo del Consiglio metropolitano. Le elezioni saranno di secondo livello e si celebreranno il 27 luglio. Si tratta quindi del prossimo passaggio politico indicato dal leader di Sud chiama Nord dopo l’elezione di Massimo Munitoli e Nello Pergolizzi ai vertici dell’aula consiliare.

Una nuova fase per l’amministrazione Basile

L’insediamento del nuovo Consiglio e l’elezione delle cariche d’aula aprono una nuova fase per l’amministrazione guidata da Federico Basile, sindaco di Messina. Nel messaggio diffuso da De Luca emerge il sostegno alla squadra di governo cittadina, composta da assessori e consiglieri comunali. Il voto compatto della maggioranza a favore di Massimo Munitoli alla presidenza del Consiglio comunale viene presentato come un segnale politico rilevante. Allo stesso tempo, la nomina di Nello Pergolizzi come vicepresidente vicario contribuisce a definire l’assetto istituzionale dell’aula.

Prossimo obiettivo: la lista dei 14 candidati per il 27 luglio

Il calendario politico indicato da Cateno De Luca guarda ora al 27 luglio, data delle elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio metropolitano. Prima di quell’appuntamento, Sud chiama Nord dovrà definire la lista dei 14 candidati e candidate. Dopo l’insediamento del Consiglio comunale di Messina, l’elezione di Massimo Munitoli e quella di Nello Pergolizzi, il movimento apre dunque un nuovo dossier politico. Il rinnovo del Consiglio metropolitano rappresenta il prossimo banco di prova per la maggioranza e per la rete amministrativa collegata a Sud chiama Nord.