Messina: al Duomo i funerali di Giulia Scimone, verso lo spostamento del Consiglio comunale

Saranno celebrati nel Duomo di Messina i funerali di Giulia Scimone, morta nel tragico incidente di Torre Faro. Le esequie sono fissate per sabato 3 luglio, alle 16.30, in uno dei luoghi simbolo della città. La celebrazione funebre in Duomo rappresenterà un appuntamento di forte partecipazione cittadina, nel segno del cordoglio e della vicinanza. La concomitanza con i funerali avrà con ogni probabilità effetti anche sul calendario istituzionale cittadino: il primo Consiglio comunale post voto sarà, molto probabilmente, spostato a domenica mattina (era in programma sabato alle 16).

Messina tra lutto e attività istituzionale

La città di Messina si prepara a vivere una giornata di commozione per i funerali di Giulia Scimone, mentre sul piano istituzionale si profila lo spostamento del primo Consiglio comunale post voto. La possibile modifica del calendario risponde alla necessità di tenere conto di un evento che coinvolge profondamente la comunità.