Messina, convocato il primo Consiglio comunale: si vota il presidente d’aula, c’è un favorito | DETTAGLI

Sono partite le convocazioni ai consiglieri comunali di Messina per la prima seduta del nuovo Consiglio comunale, che segna formalmente l’avvio della nuova legislatura. Un passaggio istituzionale cruciale per la città, che vedrà riunirsi per la prima volta la nuova assemblea eletta dopo le ultime consultazioni amministrative. La data è confermata, come avevamo scritto in un precedente articolo: la prima seduta del Consiglio comunale di Messina si terrà sabato 4 luglio alle ore 16. A confermare ufficialmente giorno e orario è stato il presidente del Consiglio comunale uscente, Nello Pergolizzi, intervenuto ai microfoni di Strettoweb.

Prima seduta del Consiglio comunale di Messina: tutti i passaggi istituzionali

La prima riunione della nuova assise si aprirà con i tradizionali adempimenti istituzionali previsti dalla normativa per l’insediamento del Consiglio comunale di Messina. In particolare, i lavori inizieranno con il giuramento dei consiglieri comunali appena eletti e dal sindaco Federico Basile, seguito dal controllo dei requisiti di eleggibilità e compatibilità, passaggi fondamentali per la piena validità dell’insediamento.

Elezione del presidente del Consiglio comunale e dei vice

Dopo gli adempimenti preliminari, l’aula passerà subito al cuore politico della seduta: l’elezione del presidente del Consiglio comunale e dei due vicepresidenti. Si tratta di una scelta determinante per l’organizzazione dei lavori dell’intera legislatura, poiché queste figure avranno il compito di garantire il corretto funzionamento dell’assemblea e il rispetto delle procedure istituzionali. In questo contesto, tra i nomi in evidenza per la guida dell’aula emerge quello dell’ex assessore Massimiliano Minutoli.

Il nuovo Consiglio comunale di Messina: 20 seggi alla maggioranza e 12 all’opposizione

Il quadro definito dall’Ufficio centrale elettorale assegna 20 seggi alla coalizione che sostiene il sindaco Federico Basile, beneficiaria del premio di maggioranza, mentre 12 seggi vanno alle forze di minoranza. A prendere forma è quindi un’assemblea consiliare articolata tra le liste di maggioranza, che hanno sostenuto il primo cittadino, e le rappresentanze di opposizione provenienti da centrodestra, Partito Democratico e dalla coalizione collegata al candidato sindaco Marcello Scurria, al quale spetta anche il seggio riservato ai candidati sindaco non eletti.

Le liste di maggioranza: Sud chiama Nord e le altre forze a sostegno di Basile

All’interno della coalizione che sostiene il sindaco Federico Basile, la rappresentanza più numerosa è quella della lista Sud chiama Nord, che porta in Consiglio comunale Serena Giannetto, Massimiliano Minutoli, Nello Pergolizzi, Nicoletta D’Angelo, Liana Cannata, Antonella Feminò e Alessandra Calafiore. Per la lista Basile Sindaco di Messina risultano eletti Nicola Maddocco, Calogero Brancatelli, Francesco Benedetto e Valentina Capone, contribuendo in modo significativo alla maggioranza consiliare.

La lista Messina Protagonista sarà rappresentata da Paolo Alibrandi, Alessandro La Cava e Antonino Bonfiglio, mentre per Federico per Messina entrano in Consiglio Mirko Cantello, Cetty Pirone e Francesco Asciutto. Chiude il quadro della maggioranza la lista Amo Messina, con l’elezione di Giuseppe Chiarella, Lino Summa e Silvia Bosurgi. Opposizione a Palazzo Zanca: centrodestra, PD e area Scurria

La minoranza del nuovo Consiglio comunale di Messina, composta complessivamente da 12 consiglieri, riflette la pluralità delle forze politiche che hanno sostenuto candidati alternativi alla guida della città. Per Fratelli d’Italia risultano eletti Libero Gioveni e Dario Carbone, mentre per i Popolari e Autonomisti entrano in Consiglio Benedetto Vaccarino e Anna Sorbello. La lista Marcello Scurria Sindaco sarà rappresentata da Simona Contestabile e Giuseppe Capurro, oltre allo stesso Marcello Scurria, che accede all’aula come candidato sindaco non eletto, secondo quanto previsto dal sistema elettorale. Per la Lega risultano eletti Amalia Centofanti e Cosimo Oteri, mentre il Partito Democratico sarà rappresentato da Mariella Perrone, Alessandro Russo e Antonella Russo.

Effetto Giunta sul Consiglio comunale: Di Ciuccio e Busà saranno consiglieri comunali

Le nomine nella Giunta comunale di Messina sono destinate ad avere effetti diretti anche sulla composizione del Consiglio comunale. Dopo le assegnazioni in Giunta, infatti, dovrebbero entrare in aula Sara Di Ciuccio e Giuseppe Busà, primi non eletti nella lista di Sud chiama Nord al posto degli assessori Alessandra Calafiore e Liana Cannata (eletti ma si dimetteranno).