Messina, proclamati i 32 consiglieri comunali a Palazzo Zanca: ufficiale la nuova composizione del Consiglio | NOMI e FOTO

Si è conclusa la fase decisiva del percorso elettorale a Messina, con la proclamazione ufficiale dei 32 consiglieri comunali eletti. L’atto, che segna la chiusura definitiva delle operazioni di verifica, è stato compiuto poco fa, dall’Ufficio centrale elettorale, presieduto dal magistrato Giuseppe D’Agostino del Tribunale di Messina, al termine dell’esame dei verbali provenienti dalle 253 sezioni cittadine. Un passaggio istituzionale fondamentale che certifica in via definitiva la composizione del nuovo Consiglio comunale di Messina, delineando la distribuzione dei seggi tra maggioranza e opposizione e dando ufficialmente avvio alla fase politica della nuova consiliatura.

Il nuovo Consiglio comunale di Messina: 20 seggi alla maggioranza e 12 all’opposizione

Il quadro definito dall’Ufficio centrale elettorale assegna 20 seggi alla coalizione che sostiene il sindaco Federico Basile, beneficiaria del premio di maggioranza, mentre 12 seggi vanno alle forze di minoranza. A prendere forma è quindi un’assemblea consiliare articolata tra le liste di maggioranza, che hanno sostenuto il primo cittadino, e le rappresentanze di opposizione provenienti da centrodestra, Partito Democratico e dalla coalizione collegata al candidato sindaco Marcello Scurria, al quale spetta anche il seggio riservato ai candidati sindaco non eletti.

Le liste di maggioranza: Sud chiama Nord e le altre forze a sostegno di Basile

All’interno della coalizione che sostiene il sindaco Federico Basile, la rappresentanza più numerosa è quella della lista Sud chiama Nord, che porta in Consiglio comunale Serena Giannetto, Massimiliano Minutoli, Nello Pergolizzi, Nicoletta D’Angelo, Liana Cannata, Antonella Feminò e Alessandra Calafiore. Per la lista Basile Sindaco di Messina risultano eletti Nicola Maddocco, Calogero Brancatelli, Francesco Benedetto e Valentina Capone, contribuendo in modo significativo alla maggioranza consiliare.

La lista Messina Protagonista sarà rappresentata da Paolo Alibrandi, Alessandro La Cava e Antonino Bonfiglio, mentre per Federico per Messina entrano in Consiglio Mirko Cantello, Cetty Pirone e Francesco Asciutto. Chiude il quadro della maggioranza la lista Amo Messina, con l’elezione di Giuseppe Chiarella, Lino Summa e Silvia Bosurgi. Lunedì, con l’ufficialità della giunta da parte del sindaco Basile, la composizione del consiglio cambierà inesorabilmente.

Opposizione a Palazzo Zanca: centrodestra, PD e area Scurria

La minoranza del nuovo Consiglio comunale di Messina, composta complessivamente da 12 consiglieri, riflette la pluralità delle forze politiche che hanno sostenuto candidati alternativi alla guida della città. Per Fratelli d’Italia risultano eletti Libero Gioveni e Dario Carbone, mentre per i Popolari e Autonomisti entrano in Consiglio Benedetto Vaccarino e Anna Sorbello. La lista Marcello Scurria Sindaco sarà rappresentata da Simona Contestabile e Giuseppe Capurro, oltre allo stesso Marcello Scurria, che accede all’aula come candidato sindaco non eletto, secondo quanto previsto dal sistema elettorale. Per la Lega risultano eletti Amalia Centofanti e Cosimo Oteri, mentre il Partito Democratico sarà rappresentato da Mariella Perrone, Alessandro Russo e Antonella Russo.

Verso la nuova legislatura: convocazione del Consiglio entro 15 giorni

Con la proclamazione ufficiale degli eletti si chiude definitivamente la fase tecnica delle elezioni amministrative e si apre quella istituzionale della nuova consiliatura. Il presidente uscente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, dovrà procedere alla convocazione della prima seduta di insediamento entro quindici giorni, come previsto dalla normativa vigente. Tale passaggio sarà decisivo per l’avvio formale dei lavori del nuovo Consiglio comunale di Messina, segnando l’inizio della nuova legislatura a Palazzo Zanca.

Il nuovo assetto politico di Messina dopo la proclamazione ufficiale

La definizione dei 32 consiglieri segna un momento cruciale per la governance cittadina. Il nuovo equilibrio tra maggioranza e opposizione, formalizzato dall’Ufficio centrale elettorale, rappresenta la base su cui si svilupperà l’attività amministrativa dei prossimi anni. Con la chiusura delle operazioni di verifica sui risultati delle elezioni amministrative di Messina, la città entra ora nella fase operativa della nuova amministrazione, con il Consiglio comunale di Messina pronto a riunirsi per la prima volta e a dare avvio ai lavori istituzionali della nuova stagione politica.

Basile: “a tutti i consiglieri eletti rivolgo i miei auguri di buon lavoro”

“Con la proclamazione ufficiale dei 32 consiglieri comunali si completa il percorso delle elezioni amministrative e si apre una nuova fase per la nostra città. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale, il magistrato Giuseppe D’Agostino, il copresidente Mario Siracusa, e a tutto il personale impegnato nelle attività di verifica e proclamazione, che con professionalità e rigore hanno garantito il corretto svolgimento di tutte le procedure”, lo afferma il sindaco Federico Basile. “Il nuovo Consiglio comunale vedrà la presenza di 20 consiglieri della maggioranza di Sud chiama Nord. Un risultato importante che garantirà stabilità e piena agibilità all’Aula per affrontare le sfide che attendono Messina nei prossimi anni. A tutti i consiglieri eletti, di maggioranza e di opposizione, rivolgo i miei auguri di buon lavoro. Sono certo che prevarrà il senso di responsabilità verso la città e i suoi cittadini”, rimarca Basile.