Messina, ci siamo: nasce la nuova giunta Basile, i NOMI degli assessori

Lunedì sarà il giorno della nuova Giunta comunale di Messina. Il sindaco Federico Basile presenterà la nuova squadra di governo nel corso di un incontro aperto alla stampa che si terrà alle ore 9.30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Nel corso della conferenza stampa il primo cittadino ufficializzerà la composizione dell’esecutivo e renderà note le deleghe attribuite agli assessori, illustrando il nuovo assetto della Giunta comunale e le linee programmatiche che accompagneranno l’attività amministrativa nei prossimi anni. Intanto, oggi, alle ore 18, ci sarà la proclamazione degli eletti.

La nuova giunta Basile tra continuità e nuovi ingressi

La base di partenza della nuova giunta Basile è già definita e comprende sei assessori designati, tutti provenienti dall’esecutivo uscente: Alessandra Calafiore, Liana Cannata, Nino Carreri, Enzo Caruso, Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli. Una scelta che conferma una linea di continuità amministrativa, mantenendo in squadra figure già operative nella precedente esperienza di governo. Il nodo politico centrale resta però la definizione dei tre nuovi ingressi che completeranno l’esecutivo comunale. Si tratta di caselle ancora aperte su cui si concentra il lavoro del sindaco e della maggioranza in queste ore decisive. Tra i nomi circolati figura quello dell’ex presidente di Messinaservizi, Mariagrazia Interdonato. Ci potrebbero essere sorprese? Assolutamente sì.

Equilibri politici e ruolo delle liste giovanili nella nuova Giunta

Uno degli elementi più significativi nella costruzione della nuova giunta comunale di Messina riguarda la rappresentanza politica delle liste giovanili. A pesare nelle scelte del sindaco Basile sono infatti anche gli equilibri interni alla coalizione che sostiene l’amministrazione. Cateno De Luca ha confermato che un assessorato sarà destinato a un candidato proveniente dalla lista dei giovani. Le liste giovanili erano due, una under 35 e una under 45, ma nessuna delle due ha superato lo sbarramento del 5%. Nonostante questo, la scelta politica punta a garantire comunque una presenza all’interno dell’esecutivo, come elemento di equilibrio e di continuità del progetto amministrativo.

Pergolizzi verso la conferma alla presidenza del Consiglio comunale

Parallelamente alla definizione della giunta, resta aperto anche il capitolo relativo alla guida del Consiglio comunale di Messina. Secondo quanto emerge, Nello Pergolizzi dovrebbe rimanere presidente del Consiglio comunale. La possibile conferma di Pergolizzi si inserisce nel più ampio equilibrio istituzionale che accompagna la formazione del nuovo assetto amministrativo. La presidenza del Consiglio rappresenta infatti una delle posizioni chiave nei rapporti tra aula consiliare, maggioranza e amministrazione, garantendo stabilità nella gestione dei lavori dell’assemblea cittadina.

Partecipate comunali e assetti ancora in definizione

Un ulteriore dossier aperto riguarda le partecipate comunali di Messina, con particolare riferimento alla definizione dei presidenti e dei consigli di amministrazione. Si tratta di un settore strategico per il funzionamento della macchina amministrativa cittadina e per questo oggetto di valutazioni ancora in corso. Tra le ipotesi politiche circolate viene citata anche quella relativa all’ex vicesindaco Salvatore Mondello. La definizione degli assetti delle partecipate si intreccia con la costruzione degli equilibri complessivi della nuova amministrazione, rappresentando un passaggio delicato e strettamente collegato alla formazione della giunta.