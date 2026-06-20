Messina, dopo tre settimane di controlli arriva la proclamazione degli eletti a Palazzo Zanca

Dopo il completamento del conteggio dei voti, avvenuto giovedì al termine di tre settimane di lavoro, la macchina amministrativa di Messina si prepara ora al passaggio formale successivo: la proclamazione degli eletti, prevista per oggi alle 18 a Palazzo Zanca. Si tratta di un passaggio cruciale verso l’avvio del nuovo mandato amministrativo, chiudendo definitivamente la fase post-elettorale e aprendo quella della piena operatività politica e istituzionale.

Conteggio dei voti completato dopo tre settimane di lavoro

Il dato centrale che precede la giornata odierna riguarda la conclusione delle operazioni di verifica e conteggio dei voti. Un’attività lunga e complessa, durata tre settimane, che si è chiusa giovedì, come già riportato in un apposito articolo di cronaca locale. Il completamento di questa fase rappresenta il presupposto tecnico e amministrativo necessario per procedere alla successiva proclamazione degli eletti, atto formale che sancisce ufficialmente la composizione del nuovo Consiglio comunale di Messina. Solo dopo questo passaggio, infatti, gli eletti possono essere considerati a tutti gli effetti nella pienezza delle loro funzioni istituzionali.

La proclamazione a Palazzo Zanca e l’attesa istituzionale

L’appuntamento è fissato per oggi alle 18 presso Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, dove si procederà alla proclamazione ufficiale dei consiglieri eletti. Un momento che assume un forte valore istituzionale, poiché rappresenta la chiusura del percorso elettorale e l’inizio formale della nuova consiliatura. La giornata odierna è quindi destinata a segnare un passaggio fondamentale nella vita amministrativa cittadina, con la definizione ufficiale degli equilibri politici che guideranno l’attività del Consiglio nei prossimi anni.

Il ruolo di Nello Pergolizzi e i prossimi passaggi istituzionali

Subito dopo la proclamazione, il presidente uscente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, avrà un termine di quindici giorni per procedere alla convocazione della prima seduta dell’aula. Si tratta di un passaggio indispensabile per l’avvio concreto del nuovo mandato e per la piena operatività del Consiglio comunale. Questo intervallo temporale rappresenta quindi la fase di transizione tra la proclamazione formale e l’insediamento effettivo dell’assemblea, che darà il via ai lavori della nuova amministrazione cittadina.