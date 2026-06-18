Elezioni comunali Messina, concluso il lavoro di verifica a Palazzo Zanca. I NOMI degli eletti

Sono concluse al seggio centrale di Palazzo Zanca di Messina, a tre settimane dal voto, le verifiche sulle 253 sezioni relative ai voti di preferenza espressi per i candidati al Consiglio comunale delle liste che hanno raggiunto lo sbarramento del 5%. Dalle nostre informazioni raccolte in mattinata, domani ci sarà una riunione tra i componenti del seggio centrale e sabato, ancora non è stato deciso se mattina o pomeriggio, ci sarà la proclamazione dei trentadue eletti. Le operazioni sono state condotte dall’organo presieduto dal magistrato Giuseppe D’Agostino, coadiuvato da Mario Siracusa, che coordina il lavoro dei presidenti.

Gli eletti ufficiosi nel nuovo Consiglio comunale

In attesa della proclamazione, gli altri eletti ufficiosi in Consiglio comunale risultano essere:

Nicoletta D’Angelo Antonella Feminò Alessandro Russo Mirko Cantello Cetty Pirone Amalia Centofanti Libero Gioveni Dario Carbone Serena Giannetto Nello Pergolizzi Nicoletta D’Angelo Liana Cannata Massimo Minutoli Pippo Capurro Simona Contestabile Alessandro La Cava Peppe Chiarella Natalino Summa Nicola Maddocco Calogero Brancantelli Ciccio Benedetto Valentina Capone Francesco Asciutto Marcello Scurria Anna Sorbello Cosimo Oteri Antonella Russo Silvia Bosurgi Antonio Bonfiglio Alessandra Calafiore Mariella Perrone Benedetto Vaccarino

La distribuzione dei seggi dopo i controlli sui voti di lista

I controlli sui voti di lista si sono conclusi con una distribuzione dei seggi che vede Sud chiama Nord come prima forza per numero di rappresentanti, con 7 seggi. Seguono Basile sindaco di Messina con 4 seggi, Messina Protagonista con 3 seggi, Federico per Messina con 3 seggi e Amo Messina con 3 seggi. Nel quadro della rappresentanza consiliare, Fratelli d’Italia ottiene 2 seggi, così come Popolari e Autonomisti-Grande Sicilia, Lega e Marcello Scurria Sindaco. Il Partito Democratico conquista invece 3 seggi.

La composizione del consiglio può cambiare con la nuova giunta

Per la nuova giunta comunale del sindaco Federico Basile, la base di partenza è già tracciata ed è rappresentata da sei assessori designati, tutti uscenti: Alessandra Calafiore, Liana Cannata, Nino Carreri, Enzo Caruso, Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli. E’ evidente che chi è eletto in consiglio comunale si dimetterà e farà spazio ai primi dei noi eletti della lista di Sud chiama Nord.