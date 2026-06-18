Elezioni comunali Messina, concluso il lavoro di verifica a Palazzo Zanca. I NOMI degli eletti

Messina: al seggio centrale di Palazzo Zanca, a tre settimane dal voto, completati i controlli sulle 253 sezioni. Sabato la proclamazione degli eletti in consiglio comunale

palazzo zanca messina
Foto di Pier Paolo Papalia / StrettoWeb

Sono concluse al seggio centrale di Palazzo Zanca di Messina, a tre settimane dal voto, le verifiche sulle 253 sezioni relative ai voti di preferenza espressi per i candidati al Consiglio comunale delle liste che hanno raggiunto lo sbarramento del 5%. Dalle nostre informazioni raccolte in mattinata, domani ci sarà una riunione tra i componenti del seggio centrale e sabato, ancora non è stato deciso se mattina o pomeriggio, ci sarà la proclamazione dei trentadue eletti. Le operazioni sono state condotte dall’organo presieduto dal magistrato Giuseppe D’Agostino, coadiuvato da Mario Siracusa, che coordina il lavoro dei presidenti.

Gli eletti ufficiosi nel nuovo Consiglio comunale

In attesa della proclamazione, gli altri eletti ufficiosi in Consiglio comunale risultano essere:

  1. Nicoletta D’Angelo
  2. Antonella Feminò
  3. Alessandro Russo
  4. Mirko Cantello
  5. Cetty Pirone
  6. Amalia Centofanti
  7. Libero Gioveni
  8. Dario Carbone
  9. Serena Giannetto
  10. Nello Pergolizzi
  11. Nicoletta D’Angelo
  12.  Liana Cannata
  13. Massimo Minutoli
  14. Pippo Capurro
  15.  Simona Contestabile
  16.  Alessandro La Cava
  17. Peppe Chiarella
  18. Natalino Summa
  19.  Nicola Maddocco
  20. Calogero Brancantelli
  21. Ciccio Benedetto
  22. Valentina Capone
  23. Francesco Asciutto
  24.  Marcello Scurria
  25.  Anna Sorbello
  26. Cosimo Oteri
  27. Antonella Russo
  28. Silvia Bosurgi
  29. Antonio Bonfiglio
  30. Alessandra Calafiore
  31. Mariella Perrone
  32. Benedetto Vaccarino

La distribuzione dei seggi dopo i controlli sui voti di lista

I controlli sui voti di lista si sono conclusi con una distribuzione dei seggi che vede Sud chiama Nord come prima forza per numero di rappresentanti, con 7 seggi. Seguono Basile sindaco di Messina con 4 seggi, Messina Protagonista con 3 seggi, Federico per Messina con 3 seggi e Amo Messina con 3 seggi. Nel quadro della rappresentanza consiliare, Fratelli d’Italia ottiene 2 seggi, così come Popolari e Autonomisti-Grande Sicilia, Lega e Marcello Scurria Sindaco. Il Partito Democratico conquista invece 3 seggi.

La composizione del consiglio può cambiare con la nuova giunta

Per la nuova giunta comunale del sindaco Federico Basile, la base di partenza è già tracciata ed è rappresentata da sei assessori designati, tutti uscenti: Alessandra CalafioreLiana CannataNino CarreriEnzo CarusoMassimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli. E’ evidente che chi è eletto in consiglio comunale si dimetterà e farà spazio ai primi dei noi eletti della lista di Sud chiama Nord.

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