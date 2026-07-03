Maltempo a Reggio Calabria, città travolta dal temporale: allagamenti, disagi e soccorsi in corso | FOTO e VIDEO

Una mattinata particolarmente difficile per Reggio Calabria, colpita da un violento temporale che in poco tempo ha trasformato diverse zone della città in un vero percorso a ostacoli. La pioggia intensa, caduta con forza nelle prime ore della giornata, ha provocato allagamenti, rallentamenti alla circolazione e situazioni di criticità in vari quartieri, costringendo cittadini e automobilisti a fare i conti con strade impraticabili e accumuli d’acqua improvvisi. Il maltempo a Reggio Calabria ha interessato in modo particolare alcune aree sensibili del territorio urbano, dove l’acqua ha rapidamente invaso carreggiate, ingressi, spazi pubblici e sottopassi. In pochi minuti la città si è ritrovata sotto pressione, con disagi evidenti sia per chi era in auto sia per chi doveva raggiungere uffici, attività commerciali e servizi pubblici.

Allagamenti e traffico in tilt, la città sotto pressione

Gli effetti del temporale si sono fatti sentire soprattutto sulla viabilità. Le forti precipitazioni hanno causato strade allagate a Reggio Calabria, con diversi punti della città diventati difficili da attraversare. In alcune zone, l’acqua ha raggiunto livelli tali da rendere complicato il passaggio dei veicoli, mentre i sottopassi si sono trasformati nei punti più critici della mattinata. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti, con automobilisti costretti a procedere con prudenza o a cercare percorsi alternativi. Il quadro è apparso particolarmente complesso nelle aree più esposte agli accumuli d’acqua, dove la violenza del temporale ha messo in evidenza ancora una volta la fragilità del sistema urbano durante gli eventi meteorologici più intensi.

Cedir, aeroporto e sottopassi: colpite le aree strategiche della città

Tra le situazioni più delicate segnalate durante la mattinata ci sono quelle che hanno riguardato il Cedir di Reggio Calabria, l’area dell’aeroporto dello Stretto e alcuni sottopassi cittadini. Si tratta di luoghi molto frequentati e strategici, dove gli allagamenti hanno creato disagi evidenti e preoccupazione tra utenti, lavoratori e cittadini. Al Cedir, in particolare, le criticità hanno riportato l’attenzione sulla vulnerabilità di una struttura che ospita uffici e servizi importanti. L’acqua ha interessato spazi interni ed esterni, rendendo difficile il normale svolgimento delle attività. Anche nella zona dell’aeroporto e lungo alcuni collegamenti viari principali, il temporale ha provocato problemi alla circolazione e richiesto la massima attenzione.

Soccorsi in corso e cittadini in difficoltà dopo il temporale

La violenza della pioggia ha reso necessario l’intervento dei soccorsi in diversi punti della città. Le situazioni più delicate hanno riguardato automobilisti e persone rimaste in difficoltà nelle aree allagate, soprattutto dove l’acqua si è accumulata rapidamente impedendo il normale deflusso. Il lavoro degli operatori è stato fondamentale per gestire le emergenze e mettere in sicurezza le zone più problematiche. Il forte temporale a Reggio Calabria ha mostrato quanto rapidamente un fenomeno meteorologico intenso possa incidere sulla vita quotidiana della città. In meno di un’ora, la pioggia ha creato danni, disagi e preoccupazione, lasciando dietro di sé immagini di strade sommerse, tombini in difficoltà e infrastrutture messe a dura prova.

Maltempo e prevenzione, torna il tema della sicurezza urbana

Quanto accaduto riapre il tema della prevenzione degli allagamenti a Reggio Calabria e della manutenzione delle reti di raccolta delle acque piovane. Eventi così intensi, seppur concentrati in un arco di tempo limitato, possono avere conseguenze pesanti quando trovano una città impreparata o già fragile in alcuni punti critici. La pulizia delle caditoie, il controllo dei tombini, la manutenzione dei sottopassi e il monitoraggio delle aree più esposte diventano interventi essenziali per ridurre i rischi durante le giornate di maltempo in Calabria. La pioggia di questa mattina ha ricordato a tutti che la sicurezza urbana passa anche dalla cura quotidiana delle infrastrutture e dalla capacità di intervenire prima che l’emergenza diventi inevitabile.

Reggio Calabria dopo il nubifragio, resta alta l’attenzione

Dopo il passaggio del temporale, a Reggio Calabria resta alta l’attenzione sulle condizioni della città e sull’evoluzione del meteo nelle prossime ore. I disagi registrati in mattinata hanno lasciato il segno, soprattutto nelle zone dove l’acqua ha invaso strade, accessi e spazi pubblici, rendendo evidente la necessità di una verifica puntuale dei danni. Il nubifragio su Reggio Calabria ha messo in ginocchio diversi punti del territorio urbano, ma ha anche riportato al centro del dibattito un tema ormai ricorrente: la città deve farsi trovare pronta davanti a fenomeni meteorologici sempre più violenti e improvvisi. La giornata di oggi lascia immagini forti e una domanda inevitabile: cosa si può fare per evitare che al prossimo temporale la città finisca ancora una volta sott’acqua?

Video © StrettoWeb (Salvatore Dato, Peppe Caridi e Graziano Tomarchio)