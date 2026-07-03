Reggio Calabria, dopo il maltempo spuntano anche i topi: spaesati dalla pioggia e ormai abituati alle persone | VIDEO

Il forte maltempo a Reggio Calabria non ha creato disagi soltanto a cittadini, automobilisti e attività commerciali. Dopo la pioggia intensa caduta nelle ultime ore, in alcune zone della città sono comparsi anche diversi topi, evidentemente messi in difficoltà dall’acqua e dalle condizioni delle strade. Una scena insolita, “quasi tenera” per certi versi, con i piccoli roditori costretti a muoversi con fatica tra marciapiedi bagnati, pozzanghere e spazi urbani resi poco praticabili dal temporale. Abituati forse a scorrazzare indisturbati in momenti più tranquilli, questa volta anche loro sembravano meno sicuri del solito. Il maltempo ha cambiato le regole della giornata e i topi presenti in città si sono ritrovati a fare i conti con un ambiente improvvisamente ostile, tra acqua, traffico e persone incuriosite dalla loro presenza.

I roditori spaesati dalla pioggia: una scena curiosa ma significativa

Vederli in difficoltà fa quasi sorridere, perché per una volta anche i topi a Reggio Calabria sembrano aver perso la consueta disinvoltura. Non più corse rapide tra un angolo e l’altro, non più passaggi furtivi vicino ai cassonetti o lungo i marciapiedi: dopo il temporale, i roditori apparivano più lenti, disorientati e decisamente poco a loro agio. La scena, pur raccontata con un tono leggero, evidenzia però un aspetto ormai noto a molti cittadini. La presenza di roditori in città non è più un episodio così raro, e il fatto che alcuni esemplari si muovano anche in prossimità delle persone conferma quanto questi animali si siano ormai adattati alla vita urbana. In alcuni casi sembrano quasi indifferenti al passaggio dei pedoni, come se la convivenza con l’uomo fosse diventata parte della loro routine quotidiana.

Topi ormai abituati alle persone: la città come habitat quotidiano

Uno degli elementi più curiosi è proprio questo: i topi in città non sembrano più particolarmente spaventati dalla presenza umana. Il continuo movimento di persone, auto e attività urbane pare essere diventato per loro uno sfondo normale, al punto che in certe situazioni si avvicinano agli spazi frequentati senza mostrare grande timore. Questo comportamento racconta molto del rapporto tra fauna urbana e ambiente cittadino. Quando rifiuti, umidità, tombini e angoli poco curati offrono riparo e cibo, i roditori trovano condizioni favorevoli per stabilirsi e moltiplicarsi. Il maltempo può semplicemente renderli più visibili, costringendoli a uscire dai loro nascondigli e a cercare percorsi alternativi. Così, dopo un temporale, capita di notarli più facilmente proprio dove di solito riescono a passare inosservati.

Tra ironia e decoro urbano, il problema resta concreto

La scena dei topi dopo il maltempo può anche strappare un sorriso: poverini, questa volta nemmeno loro riuscivano a scorrazzare come sempre. Ma dietro l’immagine curiosa resta un tema serio, quello del decoro urbano a Reggio Calabria e della necessità di mantenere pulite e controllate le aree più sensibili della città. La presenza di roditori, soprattutto in zone frequentate, richiama l’importanza di interventi costanti di pulizia, derattizzazione e corretta gestione dei rifiuti. Il temporale ha soltanto reso più evidente una convivenza che, a quanto pare, è già entrata nella normalità urbana. E se persino i topi sembrano ormai abituati alle persone, forse è il caso di chiedersi quanto la città si sia abituata a loro.

Video © StrettoWeb (Peppe Caridi e Graziano Tomarchio)