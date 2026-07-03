Forte maltempo a Reggio Calabria: completamente allagate le aule del Cedir dopo il temporale | FOTO E VIDEO

Una mattinata segnata dal forte maltempo quella vissuta oggi a Reggio Calabria, dove un violento temporale ha interessato diverse zone della città provocando disagi e criticità. La pioggia, caduta con intensità in un arco di tempo ristretto, ha messo in difficoltà la viabilità e alcuni edifici pubblici, riportando al centro dell’attenzione il tema della gestione delle acque piovane durante gli eventi meteorologici più intensi. Le precipitazioni hanno creato accumuli d’acqua in vari punti del territorio urbano, rendendo complicati gli spostamenti e generando preoccupazione tra cittadini e lavoratori. In particolare, le immagini a corredo dell’articolo documentano una situazione critica al Cedir di Reggio Calabria, dove l’acqua ha completamente allagato le aule.

Cedir allagato, le immagini raccontano i disagi

Tra gli episodi più significativi della mattinata c’è l’allagamento del Cedir, il Centro direzionale che ogni giorno ospita uffici, servizi e numerosi utenti. Dalle foto si vede chiaramente la presenza di acqua negli ambienti e negli spazi di passaggio, con evidenti disagi per chi si trovava all’interno della struttura durante il temporale. Il Cedir allagato diventa così una delle immagini simbolo della giornata di maltempo a Reggio Calabria. La situazione ha creato difficoltà operative e inevitabili rallentamenti, soprattutto per chi doveva accedere agli uffici o muoversi all’interno dell’area. Le conseguenze della pioggia intensa hanno reso necessario prestare maggiore attenzione alla sicurezza degli spazi e alla praticabilità dei percorsi.

Pioggia intensa e allagamenti, torna il nodo della prevenzione

L’episodio registrato al Cedir riapre il dibattito sulla necessità di interventi efficaci per prevenire gli allagamenti a Reggio Calabria, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate e nei luoghi che ospitano servizi pubblici. Quando le precipitazioni sono particolarmente abbondanti e concentrate, anche pochi minuti possono bastare per trasformare ingressi, corridoi e spazi esterni in zone difficili da attraversare. Il fenomeno non riguarda soltanto il disagio momentaneo, ma anche la capacità della città di rispondere a eventi meteorologici sempre più improvvisi e violenti. La manutenzione delle caditoie, il controllo dei sistemi di raccolta delle acque e la verifica delle aree più vulnerabili restano elementi fondamentali per ridurre il rischio di nuove criticità.

Reggio Calabria sotto la pioggia, attenzione alle prossime ore

Dopo il temporale della mattinata, l’attenzione resta alta sull’evoluzione delle condizioni meteo. Il maltempo in Calabria può ancora causare disagi localizzati, soprattutto nelle zone dove il terreno e le infrastrutture faticano ad assorbire grandi quantità d’acqua in poco tempo. Quanto accaduto al Cedir di Reggio Calabria conferma la necessità di non sottovalutare gli effetti della pioggia intensa e di intervenire tempestivamente nei punti più esposti. Le foto dell’allagamento mostrano una situazione che ha inevitabilmente colpito l’attenzione di cittadini e utenti, diventando il segnale concreto di una mattinata difficile per la città.