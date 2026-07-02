Il figlio di Pizzi Cannella: “l’arte di mio padre davanti al Museo? I Bronzi si avvicineranno a guardarla di notte!” | INTERVISTA

“Fontana Ferma“, l’opera di Piero Pizzi Cannella, da questa sera sarà presente davanti al Museo Archeologico di Reggio Calabria. Presente in città il figlio dell’artista, Arturo Pizzi Cannella, che ai microfoni di StrettoWeb ha raccontato l’emozione di vedere l’arte di suo padre al cospetto dei Bronzi di Riace: “senz’altro è un binomio, che non mi aspettavo inizialmente prima di adesso, ma è un binomio meraviglioso. Specie poter fare la conferenza e parlare di quest’opera avendoli proprio alle nostre spalle… è stato qualcosa di veramente molto emozionante.

E mi emoziona il fatto che rimarrà qua, che staranno insieme, si guarderanno in qualche modo, magari di notte si avvicineranno anche, quando nessuno li vede“.